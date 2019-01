Trumps leven wordt er vanaf vandaag niet echt makkelijker op, en daar hebben deze vrouwen alles mee te maken Tommy Thijs

Bron: Belga, Reuters, AD.nl 1 Vanavond om 18 uur onze tijd is het zover: dan begint het Amerikaanse Congres aan zijn 116de legislatuur en nemen de Democraten in het Huis van Afgevaardigden de meerderheid over van de Republikeinen. Die blijven wel de baas in de andere kamer van het parlement, de Senaat. Toch zal Amerikaans president Donald Trump de resterende twee jaar van zijn termijn met felle oppositie van een bijzonder divers en vrouwelijk Huis te maken krijgen, aangevoerd door zijn grootste politieke tegenstrever Nancy Pelosi. Zij wordt straks de nieuwe voorzitter van het Huis.

De Amerikanen zitten vanaf vandaag met een verdeeld Congres. Bij de midterm-verkiezingen van begin november konden de Democraten een succes boeken in het Huis waar ze na acht jaar opnieuw de meerderheid in handen krijgen. De Democraten bezetten voortaan 235 zetels, de Republikeinen moeten het stellen met 199 zitjes.



Maar de Senaat blijft wel onder Republikeinse controle. De partij van president Trump verstevigde er in november zelfs zijn meerderheid door twee zetels af te snoepen van de Democraten. Die moeten het nu rooien met 45 zitjes tegenover 53 voor de Republikeinen (en 2 onafhankelijken die meestemmen met de Democraten).

Machtigste vrouw van de VS

De verdeeldheid kan niet verhinderen dat de Democraten staan te springen om hun meerderheid in het Huis te gebruiken. Trump komt daarbij tegenover een vrouw te staan met pakken ervaring. Want hoewel er bij de nieuwe jonge garde wel kritiek te horen was op haar kandidatuur omdat ze te oud zou zijn, wordt Nancy Pelosi (78) vanavond zonder ongelukken opnieuw verkozen tot speaker of voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Pelosi wordt zo, na een eerste passage van 2007 tot 2011 toen ze al de eerste vrouwelijke voorzitter ooit werd, opnieuw de machtigste vrouw van de VS. Dankzij haar strategisch inzicht kon ze de voorbije weken de kritiek tegen haar persoon in eigen rangen de kop indrukken.

Haar positie maakt haar de belangrijkste tegenstander van Trump en met haar Democratische troepen achter zich, kan ze diens politieke ambities voor de rest van zijn termijn volledig om zeep helpen, of zijn financiële handel en wandel en zijn belastingaangiften minutieus onderzoeken. De Democraten hopen bovendien Obamacare te kunnen redden, en ze krijgen vanaf vandaag meer kaarten in handen in het Rusland-onderzoek en een eventuele afzettingsprocedure, al is die laatste optie weinig waarschijnlijk.

Diverser dan ooit

Pelosi zal met haar ervaring in het Huis bovendien optreden als mentor voor een hele reeks jonge, nieuwe Democraten. Zij hopen de ideeën waarvoor ze gekozen zijn vanaf vandaag ook daadwerkelijk in beleid te kunnen omzetten.

Vooral het aantal vrouwen en afgevaardigden met buitenlandse roots lag nooit eerder zo hoog, waardoor het Huis diverser dan ooit oogt. Zo is de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez met haar 29 jaar het jongste vrouwelijke Congreslid ooit, terwijl Ilhan Omar uit Minnesota en Rashida Tlaib uit Michigan de eerste vrouwelijke moslims in het Huis worden. Omar hoopt vandaag haar hoofddoek in het parlement te kunnen aanhouden, al moet er daarvoor eerst een regel afgeschaft worden die zegt dat hoofddeksels in het Congres verboden zijn.

“Sí, se puede”

Ocasio-Cortez postte gisteren een foto van zichzelf, Omar en enkele van haar nieuwe vrouwelijke collega-parlementsleden op Twitter, begeleid met de zin Sí, se puede, de Spaanse vertaling van Barack Obama’s slogan Yes, we can.

Omar zelf tweette bij een foto van zichzelf en haar vader dan weer: “23 jaar geleden kwamen mijn vader en ik aan op een luchthaven in Washington DC, aangekomen vanuit een vluchtelingenkamp in Kenia. Vandaag keren we terug naar diezelfde luchthaven aan de vooravond van mijn eedaflegging als de eerste Somali-Amerikaanse in het Congres.”

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.



Shutdown

Eerste punt op de agenda van de Democraten is de shutdown die nu al bijna twee weken de overheid gedeeltelijk lamlegt. President Trump weigert de begroting goed te keuren zolang daar geen vijf miljard dollar voor zijn grensmuur met Mexico in is opgenomen. De Republikeinen hadden in de Senaat sowieso de steun van een aantal Democratische senatoren nodig om een speciale meerderheid van 60 zetels te halen, maar verliezen vanaf vandaag dus ook nog eens hun meerderheid in het Huis.

De begroting moet in beide kamers goedgekeurd worden. Toch willen de Democraten vandaag al hun eigen versie van een tijdelijke begroting in het Huis stemmen, om zichzelf zo als een partij met verantwoordelijkheidszin te presenteren aan de bevolking en de druk opnieuw bij Trump en de Republikeinen te leggen. De president weigerde gisteren nog opnieuw toe te geven. “Het kan nog lang duren”, liet hij verstaan. Morgen komen de fractieleiders opnieuw bij hem langs in het Witte Huis.

Pelosi herhaalde vandaag nog eens dat er “niets” komt om de muur te betalen. De Democraten bieden 1,3 miljard dollar voor een breed pakket aan maatregelen rond grensbeveiliging, maar noemen een fysieke muur “pure geldverspilling”.

