Trumps kritiek op 'shutdown' tijdens ambtstermijn Obama keert als een boemerang in zijn gezicht terug

20 januari 2018

15u38

Bron: Belga 419 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een reeks tweets de schuld voor de shutdown van de VS in de schoenen van de Democraten geschoven. Als ze hadden gewild, hadden de Democraten "gemakkelijk een akkoord kunnen sluiten", zo klinkt het. Bij de shutdown in 2013 had Trump nog kritiek geuit op de toenmalige president Barack Obama.

De shutdown in de VS is om middernacht lokale tijd ingegaan, omdat de Democraten en de Republikeinen het in de Senaat niet eens raakten over de tijdelijke financiering van de federale overheid in Washington. Als gevolg daarvan worden de meeste overheidsdiensten bevroren. Enkel de diensten die als essentieel worden beschouwd, zoals Homeland Security of de FBI, blijven normaal functioneren.

Trump heeft via Twitter de verantwoordelijkheid voor die shutdown bij de Democraten gelegd, die "gemakkelijk een akkoord hadden kunnen sluiten, maar in plaats daarvan beslisten om een shutdown-beleid te voeren". De Democraten "zijn meer bezorgd om de illegale immigranten dan om ons leger en om onze heel gevaarlijke zuidgrens", stelt Trump. "Dit is de eerste verjaardag van mijn presidentschap en de Democraten wilden me een mooi geschenk geven", schrijft hij nog.

Shutdown 2013 onder Obama

Bij de vorige shutdown van de VS, in 2013, had Trump uitte Trump nog kritiek op de toenmalige president van de Verenigde Staten, Barack Obama. Op sociale media worden nu beelden gedeeld van een interview met de zender Fox News waarin Trump benadrukt dat de oorzaak van een shutdown in de eerste plaats bij de president ligt. "De president is de leider. Hij moet iedereen samen krijgen en leiden", klonk het in 2013. Toen duurde de shutdown in totaal zestien dagen.

De president is de leider. Hij moet iedereen samen krijgen en leiden Trump met de vorige shutdown, in 2013, onder Obama

