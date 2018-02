Trumps idee van gewapende leraren weggehoond: "Wat als interventieteams op de leerkracht schieten?" Redactie

23 februari 2018

14u54

Bron: AD.nl 1 "Een kolossale stupiditeit " , " een idioot voorstel " . Amerikaanse onderwijzers, schoolbeveiligers en wapenexperts vegen de vloer aan met het idee van president Trump om leerkrachten op Amerikaanse scholen voortaan te bewapenen.

Trump kwam met zijn plannen na de meest recente schietpartij op een school in Florida, waarbij 17 mensen werden doodgeschoten. De dader had eerder kunnen worden gestopt als docenten op de school bewapend en getraind waren geweest, zo denkt de president.

Trump zegde toe de veiligheid op scholen "nationale topprioriteit" te geven. Hij overweegt onder meer een verhoging van de minimumleeftijd waarop wapens kunnen worden gekocht (in veel staten nu 18 jaar), het beter natrekken van antecedenten van mensen die een wapen willen kopen, en het beperken van de verkoop van hulpstukken die semiautomatische wapens veranderen in automatische wapens. Terwijl de discussie daarover nog gaande is, krijgt Trump een storm van kritiek over zich heen vanwege zijn plan om leraren te bewapenen. "Ze kunnen onmiddellijk terugschieten als een woeste gek met slechte bedoelingen een school binnengaat", zo verwoordde hij het gisteren.

Vliegtuigkapingen

Volgens David Hemenway, gespecialiseerd in de maatschappelijke gevolgen van vuurwapengeweld, is Trumps idee "knettergek". "Zo kun je ook vliegtuigkapingen tegengaan door de passagiers te bewapenen?", vroeg hij zich spottend af bij NBC News. Volgens de expert van de Harvard Universiteit kun je onderwijzers best trainen en ze een pistool geven, maar dat zegt niets over hoe ze zullen reageren in een reële gevechtssituatie. Docenten zijn geen militairen of politiemannen, aldus Hemenway. "Je hart klopt als een gek, adrenaline wordt door je lijf gepompt en dan moet jij helder beslissen."



De New Yorkse oud-politieman Brian Levin deelt die mening. De kans is heel groot dat een leraar in paniek op de verkeerde schiet. "Toen ik net begon als agent schoot ik bijna een vluchtende passant neer." En wat als de speciale interventieteams naar een school worden gestuurd vanwege de melding van ‘een gewapend individu’? Wie is wie? De kans dat per ongeluk een leraar wordt beschoten, is zeker niet uitgesloten.



In Florida groeit ondertussen de boosheid over de gang van zaken bij de schietpartij van vorige week. Want terwijl schutter Nikolas Cruz een bloedbad aanrichtte op de Stoneman Douglas High School, was er een gewapende agent aanwezig op de campus. Maar die posteerde zich op de parkeerplaats en ging niet naar binnen om de schutter te stoppen, zo erkende sheriff Scott Israel van Broward County.



Ontslag

De bewuste veiligheidsbeambte heeft inmiddels ontslag genomen. Hij werkte in de school als 'school resource officer' en was juist aangesteld voor misdaadpreventie in de school. En er werd oveveel meer geblunderd rond de aanslag. Eerder moest de FBI erkennen dat het geen gevolg had gegeven aan tips over de moordplannen van Cruz. De FBI wist zelfs dat hij op YouTube had aangekondigd dat hij ‘schoolschutter’ wilde worden.

Een voorstel om alle leerlingen in de Verenigde Staten te onderwerpen aan realistische trainingen over schoolschutters werd door Trump niet omarmd. De president zei dat hij niet aan zijn 11-jarige zoon wilde vertellen dat hij zo’n training zou krijgen. Wel vindt hij dat scholenmoeten worden "gehard" tegen dreigend geweld. Hoe precies blijft de vraag.