Trumps fiscale hervorming goedgekeurd door Huis van Afgevaardigden LB

20u49

Bron: ANP 0 AFP De president beschouwt de belastinghervorming ter waarde van 1,5 biljoen dollar als een manier om op globaal vlak een belangrijke financiële speler te blijven. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft vandaag het ontwerpdecreet over de belastinghervorming goedgekeurd, die president Donald Trump ondersteunt. Dat betekent echter niet dat de hervorming er ook komt, aangezien ze nog door de Senaat moet worden goedgekeurd, waar de Republikeinse meerderheid zeer nipt is.

Het ontwerp werd met 227 tegen 205 stemmen goedgekeurd in het lagerhuis: de Democraten stemden unaniem tegen, net als 13 Republikeinen. De nieuwe wet zou volgens de Republikeinen de belastingen voor bedrijven en het grootste deel van de gezinnen verlagen vanaf 2018 en vrijstellingen voorzien voor bedrijven die kapitaal terugbrengen naar de VS.

Trump had eerder op de dag de Republikeinen nog opgeroepen om voor de hervorming te stemmen. De president beschouwt de belastinghervorming ter waarde van 1,5 biljoen dollar als een manier om op globaal vlak een belangrijke financiële speler te blijven.

In het Huis en de Senaat wordt momenteel gestemd over verschillende versies van de belastingwetgeving. Uiteindelijk moeten beide kamers akkoord gaan met één versie. In de Senaat, waar de Republikeinse meerderheid veel kleiner is dan in de Kamer (52 op 100 zetels), wordt het voor Trump naar alle verwachting moeilijker om groen licht te krijgen.

De Democraten zijn gekant tegen het voorstel, omdat het belangrijke voordelen schrapt voor gezinnen uit de middenklasse. "Door de Republikeinse 'belastingsgrap' zullen 36 miljoen gezinnen meer belastingen moeten betalen, zodat bedrijven en de rijksten alle voordelen kunnen krijgen", klinkt het bij de partij.