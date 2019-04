Trumps ex-strateeg Steve Bannon viseert de Paus: “Hij is geen politicus” kv

12 april 2019

18u37

Bron: NBC News 0 Steve Bannon, algemeen directeur van Donald Trumps presidentscampagne in 2016, richt zijn pijlen op het Vaticaan. Paus Franciscus waarschuwt sinds zijn aantreden in 2013 voor de gevaren van het nationalisme en kapitalisme en dat kan volgens Bannon niet. “Hij is de leider van de Kerk en hij is een politicus. Dat is het probleem... Hij schuift alle fouten van de wereld voortdurend in de schoenen van de populistische nationalistische beweging”, aldus de voormalige hoofdstrateeg van het Witte Huis, die in zijn campagne tegen de Paus de steun krijgt van veel Amerikaanse conservatieve katholieken.

Bij Bannon, zelf een erg conservatieve katholiek, is het ‘America First’, al wat de klok slaat. En het is net tegen dergelijke visies dat Paus Franciscus een sterk standpunt inneemt. Zo is hij gekant tegen het groeiende populisme in Europa en waarschuwt hij ervoor dat het kan leiden tot de verkiezing van leiders zoals Hitler. De pontifex roept ook op tot mededogen voor migranten en andere gemarginaliseerde groepen, zoals armen. Daarnaast probeert hij een meer gematigde houding aan te nemen tegenover homoseksuelen en verdedigt hij diversiteit binnen het katholieke geloof.

Een heikel punt binnen de Katholieke Kerk zijn de vele schandalen van kindermisbruik. Volgens veel critici, waaronder Bannon, doet de Paus niet genoeg om het probleem aan te pakken. “De Katholieke Kerk stevent af op een financiële crisis die zal eindigen in een faillissement”, zegt Bannon, de voormalige voorzitter van de rechtse populistische website Breitbart. “Het zou kunnen leiden tot de ondergang van de Katholieke Kerk, niet van de theologie, de leer of de gemeenschap, maar van het fysieke en financiële apparaat van deze kerk.”

Academie voor populisten

Bannon krijgt de steun van de conservatieve kardinaal Raymond Burke, de voormalige aartsbisschop van St. Louis die de doofpotcultuur binnen de Kerk hekelt en het niet begrepen heeft op paus Franciscus. Het duo is bezig met de uitbouw van de eerste populistenacademie ter wereld in een Italiaans klooster: daar willen ze de volgende generatie nationalistische en populistische wereldleiders opleiden.

Globale visie

De meeste tegenwind voor Franciscus komt vanuit de VS. Terwijl zijn voorganger paus Benedictus de toekomst van de Katholieke Kerk volledig in de westerse wereld zag, hangt Franciscus een “globaal Katholicisme” aan, waarin sociale rechtvaardigheid centraal staat. Steun voor de armen en inspanningen voor het milieu spelen een centrale rol, terwijl hij tegelijkertijd waarschuwt voor ongebreideld kapitalisme en consumentisme. Daarnaast is de paus ook gekant tegen de doodstraf en vindt hij dat gescheiden en hertrouwde katholieken nog steeds ter communie mogen gaan in de kerk.

Bedreiging

De progressieve agenda van Franciscus schiet bij veel Amerikaanse katholieken echter in het verkeerde keelgat, zegt John Carr, directeur van het Initiative on Catholic Social Thought and Public Life in Georgetown. “Als je als aartsbisschop in een groot huis woont en een dure auto hebt en hij zegt dat je naar schapen moet ruiken, dan is dat bedreigend”, zegt Carr. “Hij kijkt naar de wereld van beneden naar boven en van buiten naar binnen. Als je bovenaan staat, als je een insider bent in de kerk, de economie en de politiek, dan kan dat een bedreiging voor je zijn.”

Volgens Carr gebruikers Franciscus’ tegenstanders de crisis rond het seksueel misbruik in de kerk om de Paus te ondermijnen. “Ironisch genoeg gaat het vaak om mensen die het in het verleden helemaal niet hebben opgenomen voor slachtoffers, maar die zich in sommige gevallen aan de zijde schaarden van mensen die betrokken waren bij de crisis”, vertelt Carr, die zelf slachtoffer werd van misbruik binnen de Kerk.