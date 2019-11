Trumps ex-strateeg Steve Bannon getuigt over banden tussen WikiLeaks en Trump-campagne kv

Bron: Reuters 0 Steve Bannon, directeur van Trumps presidentscampagne in 2016 en de voormalige hoofdstrateeg van het Witte Huis, heeft vrijdag in de rechtszaak tegen Trumps adviseur Roger Stone gezegd dat Stone de link vormde tussen WikiLeaks - dat achter de verspreiding van de e-mails van Hillary Clinton zat - en de Trump-campagne.

Bannon, die was gedagvaard om te getuigen in het proces, meldde dat hij Stone beschouwde als het “toegangspunt” tussen de Trump-campagne en WikiLeaks, dat in de maanden voor de verkiezingen van 2016 e-mails van de Democraten lekte die schadelijk waren voor Trumps tegenstander Hillary Clinton. “Ik had de indruk dat hij een relatie had met WikiLeaks en Julian Assange”, zei Bannon over Stone.

Amerikaanse inlichtingendiensten en voormalig speciaal aanklager Robert Mueller stelden vast dat de e-mails gestolen werden door hackers die gesteund werden door Rusland in het kader van de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en hun pogingen om Trumps kandidatuur een zetje te geven.

Vriend van Trump

Stone, een zelfverklaarde “vuile bedrieger” en “agent-provocateur”, wordt beschuldigd van belemmering van de rechtsgang, manipulatie van getuigen en liegen tegen de inlichtingencommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden tijdens hun onderzoek naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016. De oudgediende Republikein en al zo’n 40 jaar een goede vriend van Donald Trump pleit onschuldig. Als hij schuldig bevonden wordt, riskeert hij een lange celstraf.

“Relatie met Assange”

Stone had voor de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden onder eed verklaard dat hij nooit met leden van de Trump-campagne had gesproken over WikiLeaks of Julian Assange. Bannon beweert echter dat hij meermaals met Stone over WikiLeaks sprak nadat hij zich in augustus 2016 aansluit bij Trumps campagneteam.

Onder andere op 4 oktober 2016 stuurde Bannon een e-mail naar Stone aangaande een persconferentie van Assange waarbij die, tegen hun verwachtingen in, geen bezwarende informatie over Hillary Clinton kon voorleggen. “Hij vertelde me dat hij een relatie had” met Assange, aldus Bannon op de vraag van de openbare aanklager waarom hij in de e-mail aan Stone vroeg waarom de persconferentie geflopt was. “Het was logisch dat ik hem daarover contacteerde.”

Bedreigingen

Stone had tijdens zijn getuigenis onterecht het bestaan ontkend van bepaalde e-mails en sms’jes die betrekking hadden op Assange en WikiLeaks, en hij had de commissie ten onrechte vertelde dat radiopresentator en komiek Randy Credico de “tussenpersoon” was tussen hem en Assange in juli 2016.

Volgens de openbare aanklager zette Stone Credico onder druk om zijn leugens toe te dekken en probeerde hij de radiopresentator ervan te weerhouden om samen te werken met de overheid. Hij had daarbij bedreigingen geuit aan het adres van Credico’s hond en stuurde hem intimiderende sms’jes en e-mails, onder andere eentje waarin hij Credico vertelde: “Je bent een rat. Een verklikker... Mijn advocaten staan te trappelen om je aan flarden te scheuren. Ik ga die hond van je afpakken.” Verder had Stone ook nog gezegd dat Credico “zich moest voorbereiden om te sterven”.