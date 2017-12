Trumps ex-campagnemanager Corey Lewandowski beschuldigd van aanranding TT

Bron: The Guardian 0 afp Trump met zijn voormalige campagneleider Corey Lewandowski. De Amerikaanse zangeres Joy Villa, die de politiek wil instappen, heeft de voormalige campagnemanager van president Trump beschuldigd van aanranding. Villa belde de politie nadat Corey Lewandowski haar "extreem hard" op haar achterwerk geslagen zou hebben.

Villa kondigde onlangs aan dat ze voor de Republikeinen wil opkomen in Florida. Tijdens een politieke bijeenkomst in Washington in november zou Lewandowski haar twee keer ongepast hebben aangeraakt, aldus de zangeres. Villa is een openlijke Trump-aanhanger en droeg bij de Grammy Awards dit jaar bijvoorbeeld een jurk met daarop Trumps campagneslogan Make America Great Again.

Villa zegt nu aan The Guardian lang getwijfeld te hebben over de aanklacht uit angst voor de eventuele gevolgen, maar besliste op kerstavond toch de politie te bellen om klacht in te dienen. Kennissen en vrienden die getuige waren van het incident, waren al naar buiten gekomen met wat zij hadden gezien.

Photo News Joy Villa met haar 'Make America Great Again'-jurk.

"Walgelijk, schokkend en vernederend"

Lewandowski zou Villa twee keer op haar achterwerk geslagen hebben, hoewel ze hem had gevraagd daar mee te stoppen. De twee ontmoeten elkaar op een event in het Trump International Hotel in Washington DC. "Ik kende hem helemaal niet, ik kende enkel zijn naam. Hij heeft mijn vertrouwen meteen geschonden", aldus Villa. "Het was walgelijk, schokkend en vernederend."

Lewandowski zelf gaf geen commentaar op de beschuldiging. Hij werd in juni 2016 door Trump ontslagen uit de presidentscampagneploeg. Hij werd in maart van dat jaar al in beschuldiging gesteld na een woordenwisseling met een journaliste. De aanklachten werden later ingetrokken.