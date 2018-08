Trumps ex-campagneleider probeerde zijn bankier aan job in het Pentagon te helpen IB

08 augustus 2018

03u35

Bron: Belga 0 Paul Manafort, de ex-campagneleider van president van de Verenigde Staten Donald Trump, heeft geprobeerd om een bankier van wie hij geld leende een belangrijke job in het Pentagon te bezorgen. Dat bevestigde een getuige vandaag in het federale hof.

Manafort ex-protegé Rick Gates zei dat zijn ex-baas zijn hulp inriep om de baas van de bank aan een job in de regering-Trump te helpen. In het proces tegen Manafort, dat momenteel plaatsvindt in Alexandria, Virginia, net buiten Washington, was het een van de zeldzame keren dat de president werd genoemd. Manafort staat terecht voor achttien feiten van belastingontduiking en bankfraude. Volgens de Washington Post toonde het openbaar ministerie tijdens het proces e-mails waarin Manafort om gunsten vroeg voor zijn bankier.

Gates, die samen met Manafort aangeklaagd is, gaf in ruil voor strafvermindering in februari feiten van samenzwering en valse verklaringen toe aan speciaal aanklager Robert Mueller. Mueller is degene die het onderzoek leidt naar de Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 en de mogelijke collusie van het campagneteam van Trump. Ook de president is daarbij overigens mogelijk betrokken, althans volgens verklaringen van zijn ex-advocaat.

Schermvennootschappen

Gates legde eerder aan de jury uit dat Manafort schermvennootschappen in Cyprus gebruikte om miljoenen dollars te verbergen. Het gaat om inkomsten uit 'politieke consulting', afkomstig van een pro-Russiche politieke partij in Oekraïne, berichten media vanuit de rechtszaal. Manafort zou zelfs rekeningen verborgen hebben voor zijn eigen boekhouders om geen personenbelasting in de VS te hoeven betalen, zei Gates.

Het was de tweede dag van Gates in de getuigenbank. Maandag gaf hij toe dat hijzelf geld verduisterde van Manaforts consultancybureau. Manafort, die Trumps campagneteam ruim twee maanden leidde tot zijn Oekraïense activiteiten aan het licht kwamen, is de eerste beklaagde die een proces krijgt in Muellers onderzoek.