Trumps ex-campagneleider Manafort: Mueller gaat zijn boekje te buiten TT

15 maart 2018

07u48

Bron: ANP 0 Trumps ex-campagneleider Paul Manafort heeft bij een federale rechtbank het verzoek ingediend dat de aanklachten tegen hem worden verworpen. Volgens Manafort heeft speciaal aanklager Robert Mueller zijn jurisdictie overschreden omdat hij Manafort wil vervolgen voor misdrijven die niet gerelateerd zijn aan zijn onderzoek naar mogelijke Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen van 2016.

In een 46-pagina's dik document heeft Manaforts advocaat bij de rechtbank in het district Columbia uiteengezet dat zijn cliënt bedreigd wordt met aanvullende aanklachten zoals witwassen en illegaal lobbyen. Volgens het verzoek moet Mueller zich alleen bezighouden met zaken rondom de Russische inmenging.

De speciaal aanklager heeft toestemming gekregen voor een breder onderzoek. "Die extra bevoegdheid is echter geen blanco cheque", aldus Manaforts advocaat. "En die blanco cheque heeft de speciaal aanklager herhaaldelijk geïnd."

Mueller had vorige maand nieuwe aanklachten uitgevaardigd tegen Manafort en diens zakenpartner Rick Gates. Zo beschuldigde hij ze ervan meer dan 30 miljoen dollar (ruim 24 miljoen euro) te hebben witgewassen en achtergehouden voor de belastingdienst. Gates legde dezelfde dag nog een schuldbekentenis af en zegde de speciaal aanklager zijn medewerking toe.

Manafort heeft steeds volgehouden dat hij onschuldig is.