Trumps ex-adviseur Bannon praat dan toch met aanklagers in Rusland-onderzoek IB

02u15

Bron: Belga 1 AP Steve Bannon. Speciaal aanklager Robert Mueller dagvaardde Bannon vorige week. Maar Bannon wil meewerken en krijgt daarom toelating om ondervraagd te worden door onderzoekers, in plaats van een formele getuigenis te moeten afleggen voor een 'grand jury'. Ex-hoofdstrateeg van het Witte Huis Steve Bannon is bereid om ondervraagd te worden door de aanklagers die de vermoedelijke banden met Rusland onderzoeken van de entourage van Amerikaans president Donald Trump tijdens de verkiezingscampagne. Dat berichten media vandaag.

Speciaal aanklager Robert Mueller dagvaardde Bannon vorige week. Maar Bannon wil meewerken en krijgt daarom toelating om ondervraagd te worden door onderzoekers, in plaats van een formele getuigenis te moeten afleggen voor een 'grand jury'. Dat melden de New York Times en andere media. Ze citeren goed geïnformeerde maar anonieme bronnen.

Gisteren weigerde Bannon, die aan het hoofd stond van Trumps verkiezingscampagne in 2016, om te antwoorden op het gros van de vragen tijdens een hoorzitting van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden, zeggen parlementsleden.

Openlijke breuk

Recent kwam het tot een openlijke breuk met Trump. Toch zei Bannons advocaat dat het Witte Huis hem opgedragen had om niet te antwoorden op vragen over de overgangsperiode na de verkiezing of de eerste maanden van Trumps presidentschap. De commissie dagvaardde Bannon onmiddellijk om hem een getuigenis onder eed te laten afleggen. Bannon verwees daarop naar het 'presidentieel prerogatief', het wettelijke recht dat een president heeft om sommige informatie geheim te houden.

Presidentieel prerogatief

"Het Witte Huis heeft geen wettelijke basis om getuigen als Steve Bannon opdracht te geven geen antwoord te geven op een brede categorie vragen", tweette het Democratische Congreslid Adam Schiff uit Californië. "We moeten aandringen op antwoorden." Volgens de in de grondwet vastgelegde scheiding der machten is het dikwijls betwiste presidentieel prerogatief bedoeld om inbreuken op de presidentiële macht te vermijden door de wetgevende en rechterlijke macht.

Het Witte Huis doet het onderzoek van de inlichtingencommissie af als "vals". De dissidente Republikein Jeff Flake, die geen herverkiezing nastreeft, zei daarover dat dat "de grootste leugen van al is". Volgens hem is de Russische inmenging in de verkiezingen een feit en moet die tot op het bot onderzocht worden.