Trumps communicatiechef bekent: "Ik verspreidde wel eens een leugen om bestwil" Hope Hicks legt bekentenissen af tegenover comité dat Russische inmenging onderzoekt LB

28 februari 2018

17u16

Bron: Washington Post, CNN, Independent 0 Donald Trumps communicatiechef Hope Hicks heeft naar verluidt bekend dat ze wel eens een "leugen om bestwil" verspreidde om de president ter wille te zijn. Voor het parlementair comité dat de Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt, weigerde de communicatiedirecteur van het Witte Huis vragen te beantwoorden over de tijd dat ze na zijn inauguratie voor Trump werkte. Haar advocaten hadden haar naar eigen zeggen geadviseerd dat niet te doen.

Negen uur duurde het getuigenis van Hicks voor het onderzoekscomité. Ze beklemtoonde dat ze over niets "substantieels" loog voor Trump. Hicks was Trumps woordvoerder tijdens zijn kiescampagne en als één van zijn naaste medewerkers is ze een kroongetuige.

Het comité onderzoekt de Russische inmenging in de verkiezingen en elk contact dat Trumps campagneteam zou hebben gehad met de Russen.

Adam Schiff, Democraat in het comité, verklaarde na afloop dat Hicks vragen had beantwoord over de kiescampagne en ook enkele vragen over de overgangsperiode tussen de verkiezing en de inauguratie, maar dat ze weigerde vragen te beantwoorden over Trumps tijd in het Witte Huis. Ook andere medewerkers van het Witte Huis weigerden dat te doen. Volgens Schiff beriep Hicks zich niet op een vorm van privilege, maar kreeg ze dat advies van haar raadslieden.

De Republikein Tom Rooney, die ook in het comité zetelt, benadrukte dat Hicks antwoord geen verband houdt met het onderzoek naar de Russische bemoeienissen. "Toen haar werd gevraagd of ze van de president of de presidentskandidaat opdracht kreeg te liegen in verband met Rusland of het onderzoek, antwoordde ze negatief", aldus Rooney.