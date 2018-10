Trumps beoogde nieuwe VN-ambassadeur Powell wijst positie af: "Vereerd, maar niet geïnteresseerd" IB

12 oktober 2018

02u07

Bron: Belga 0 De Amerikaanse topvrouw van Goldman Sachs Dina Powell heeft het voorstel van de Amerikaanse president Donald Trump om Nikki Haley op te volgen als ambassadeur bij de Verenigde Naties afgewezen. Dat melden verschillende Amerikaanse media.

Powell liet Trump telefonisch weten dat ze vereerd was dat hij haar voor de positie vroeg, maar dat ze geen interesse heeft in de positie. Trump en Powell waren sinds het begin van de week in gesprek over de mogelijke opvolging van Haley, die haar vertrek eerder dinsdag aankondigde.

Powell werkte eerder onder Trump als adjunct-nationaal veiligheidsadviseur.