Trumps beloftes voor strengere wapenwetten verdwijnen alweer stilletjes in de koelkast

12 maart 2018

11u38

Bron: Reuters, Business Insider 0 In de dagen en weken na de schietpartij van 14 februari in Florida kondigde Donald Trump nog verregaande hervormingen aan in de Amerikaanse wapenwetten. Zo was hij er voorstander van de minimumleeftijd voor de verkoop van aanvalswapens te verhogen van 18 naar 21 jaar. Maar vandaag, bijna een maand na de Parkland High School-schietpartij waarbij 17 doden vielen, blijft van die beloftes nog maar weinig over.

Het Witte Huis stelde gisteren een reeks maatregelen voor die het wapengeweld in de VS moeten helpen indijken. Opvallend was dat het vooral om kleinere aanpassingen gaat. Zo moeten er meer data worden opgenomen in de database van burgers die geen wapen mogen kopen.

Maar van een verhoging van de leeftijdsgrens naar 21 jaar bijvoorbeeld, is nu plots geen sprake meer. De staat Florida keurde vorige week nog een eigen voorstel in die zin goed.

Ook de verplichting background checks uit te voeren wanneer burgers wapens willen kopen op een wapenbeurs of via internet, lijkt verdwenen, net als de politie de mogelijkheid geven preventief wapens af te nemen van 'gevaarlijke burgers'.

NRA

De machtige wapenlobby NRA is fel tegen die maatregelen, maar Trump pleitte er wekenlang toch voor. Hij verweet parlementsleden de NRA te veel naar de mond te praten en zei geen angst te hebben voor de invloed van de lobby. Toch had hij de afgelopen weken twee ontmoetingen met de organisatie in het Witte Huis.

Het is dan ook des te opvallender dat de strengere voorstellen uit de plannen verdwenen lijken. Volgens Trumps adviseurs gaat het om een "pragmatische" aanpak en zal er een commissie komen die nieuwe voorstellen zal analyseren, voorgezeten door minister van Onderwijs Betsy DeVos. De Democraten spreken van "kleine baby-stapjes bedoeld om de NRA niet te kwetsen".

De president zette wel zijn idee door om meer leerkrachten te bewapenen. Staten krijgen extra middelen voor wapentrainingen voor onderwijzers.

Studentenorganisaties uit heel het land plannen op 24 maart een grote mars op Washington. De March for our Lives moet tienduizenden studenten en voorstanders van strengere wapenwetten naar de hoofdstad halen.