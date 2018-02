Trumps advocaten willen niet dat hij zich door speciaal aanklager Mueller laat ondervragen Redactie

Verschillende advocaten van VS-president Donald Trump hebben hem volgens mediaberichten afgeraden zich te laten ondervragen in het Rusland-onderzoek door speciaal aanklager Robert Mueller. Ze zijn bezorgd dat Trump de onderzoekers leugens zal vertellen en zich zo schuldig zal maken aan een strafbaar feit, schrijft de New York Times, die vier personen citeert die vertrouwd zijn met de kwestie.

Trump zelf verklaarde twee weken geleden dat hij met de speciale aanklager wou praten. Hij wou dat zelfs onder eed doen. Maar het hangt dus af van zijn advocaten, blijkt uit het krantenbericht.

De inlichtingendiensten van de VS beschuldigen Rusland ervan dat het zich via cyberaanvallen gemengd heeft in de presidentsverkiezingen, om Trump te helpen zijn tegenstander Hillary Clinton te schaden. Mueller onderzoekt of er illegale afspraken bestonden tussen Trumps campagneteam en Moskou. Ook zou hij onderzoeken of Trump gepoogd heeft het onderzoek te ondermijnen.

Als de president een verhoor afwijst, rest Mueller nog de mogelijkheid om hem te dagvaarden voor een jury. Trumps advocaat John Dowd, zijn plaatsvervanger en meerdere adviseurs zijn van mening dat Mueller mogelijk zal terugdeinzen voor een dergelijke dagvaarding, schreef de New York Times. Toch zouden niet alle advocaten van Trump dezelfde mening zijn toegedaan. Volgens de New York Times pleitte advocaat Ty Cobb ervoor om mee te werken met Mueller.