Trumps advocaat weigert in te gaan op dagvaarding Congres kv

15 oktober 2019

23u21

Bron: ANP 0 De persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Rudy Giuliani, zei vandaag dat hij geen documenten zal overhandigen met betrekking tot de correspondentie die de regering heeft gevoerd met Oekraïne. Hij legt daarmee een dagvaarding van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden naast zich neer, dat een onderzoek tot afzetting van de president is begonnen.

Via een dagvaarding was hem opgedragen voor 15 oktober de dossiers te overhandigen aan drie onderzoekscommissies van het Huis die door de Democraten worden geleid. De commissies willen opheldering over de zogeheten Oekraïne-affaire, waarin Trump zijn macht zou hebben misbruikt.

Dat deed hij volgens een klokkenluider door een telefoongesprek met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky, waarin hij Zelensky vroeg een onderzoek in te stellen naar zijn politieke rivaal Joe Biden. Ook Giuliani zou daarin een rol hebben gespeeld. Trump zegt niets verkeerd te hebben gedaan en spreekt van een heksenjacht.



Volgens Giuliani is het onderzoek "onwettig". Verder stelt hij dat de informatie die de parlementariërs willen hebben over zijn werk in Oekraïne wordt beschermd door geheimhoudingsplicht. De opstelling van Giuliani kan aanleiding zijn voor het Huis om een rechtszaak te beginnen tegen hem.

Eerder is ook minister Mike Pompeo van Buitenlandse Zaken gevraagd documenten te overhandigen. Die heeft daar nog niet op gereageerd. De commissies willen ook verschillende sleutelfiguren over de zaak horen.