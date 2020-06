Trumps adviseur Kellyanne Conway “onherkenbaar” mvdb

18 juni 2020

17u24 0 Twitterend Amerika raakt niet uitgepraat over het uiterlijk van Kellyanne Conway, de bekendste adviseur van Donald Trump. Haar doorkomst op Fox News maandag zorgde ervoor dat kijkers zich openlijk op sociale media afvroegen of de 53-jarige ‘Counselor to the President’ botoxinspuitingen en fillers-behandelingen heeft ondergaan.

In vergelijking met eerdere televisieoptredens droeg Conway meer make-up, en is er sprake van vollere lippen en een strakkere huid. Ook de wallen onder haar ogen lijken weg. “Ze is onherkenbaar”, meenden sommigen.

“In Hollywood noemen we zoiets ‘opgefrist’”, tweette actrice Kristen Johnston (bekend van de comedyserie ‘3rd Rock from the Sun’), alluderend op plastische chirurgie.

Iemand anders nam het voor Conway op: “Wow, je ziet er tien jaar jonger uit!” In een korte reactie aan de New York Post ging ze niet verder in op de make-over en onderstreepte ze dat al haar aandacht momenteel gaat naar de bestrijding van de coronaviruspandemie in de VS.

Conway blies vier jaar geleden met succes Trumps verkiezingscampagne nieuw leven in. De communicatieadviseur werd de dag na de inauguratie van de president wereldnieuws toen ze de term ‘alternative facts’ lanceerde. Ze verdedigde toenmalig woordvoerder Sean Spicer, die had gelogen over de matige opkomst bij de eedaflegging van ‘The Donald’. Volgens Conway had Spicer niet gelogen, maar gewoon alternatieve feiten aangedragen.

Wat haar echtgenoot George Conway overigens van de transformatie vindt, is niet geweten. De advocaat mag dan wel al meer dan twintig jaar haar wederhelft zijn, het neemt niet weg dat hij bekendstaat als een fervente Trump-hater.

In Hollywood, I believe we call that “refreshed” https://t.co/2ouHnjYfM5 kristen johnston(@ thekjohnston) link