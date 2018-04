Trumps adviseur binnenlandse veiligheid stapt op kv

10 april 2018

16u49

Bron: Belga 0 In het Witte Huis is vandaag opnieuw een vertrouweling van de Amerikaanse president Donald Trump opgestapt. Tom Bossert, Trumps adviseur voor binnenlandse veiligheid, geeft er de brui aan.

Bossert, die ook vice-adviseur binnenlandse veiligheid was onder president George W. Bush, is opgestapt op vraag van Trumps nieuwe veiligheidsadviseur John Bolton, die gisteren aan zijn nieuwe job in het Witte Huis begon. Dat meldt Reuters.

Bossert stond in voor de aanpak van cyberveiligheid binnen de Trump-administratie en was een voorstander van een meer agressieve reactie op cyberaanvallen van landen zoals Rusland, Iran en Noord-Korea.

Ook de woordvoerder van Trumps nationale veiligheidsraad Michael Anton stapte op sinds de aankomst van Bolton.

"De president dankt Tom voor zijn inspanningen voor de veiligheid van onze grote natie", verklaarde Trumps woordvoerster Sarah Sanders in een kort communiqué. De afgelopen weken is een resem werknemers van het Witte Huis ontslagen of zelf opgestapt.