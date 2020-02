Trumpfan Clint Eastwood switcht naar Michael Bloomberg Bob van Huet

23 februari 2020

09u53

Bron: AD.nl 0 Een tegenvaller voor Donald Trump. De bekende acteur en regisseur Clint Eastwood (89), die hem vier jaar geleden steunde, heeft het gehad met de president. Eastwood switcht daarom naar miljardair Mike Bloomberg, zo liet hij weten in een spraakmakend interview met The Wall Street Journal.

Gemakkelijk was de ommezwaai niet want de oerconservatieve Eastwood keurt ‘bepaalde dingen die Trump heeft gedaan’ zeker goed. Maar wat die dingen zijn, werkt hij verder niet uit. Het is vooral de manier waarop Trump regeert die ‘Dirty Harry’ nu doet afhaken. Eastwood prefereert een president die ‘kalmer is, zonder het twitteren en het uitschelden’. Mopperen en zeuren past ook helemaal niet bij Trump, adviseert hij zijn voormalige golfpartner.

Eastwood, die bij voorgaande presidentverkiezingen altijd de Republikeinse kandidaat steunde, verklaarde bij de vorige verkiezingen in een interview met Esquire dat hij weinig van Hillary Clinton moest hebben en dus voor Donald Trump zou kiezen. “Het beste wat we kunnen doen is Mike Bloomberg daar (in het Witte Huis, red.) krijgen”, zegt Eastwood nu.



Naast zijn carrière als acteur en vervolgens regisseur, die hem vier Oscars opleverde, was Clint Eastwood ook twee jaar burgemeester van de stad Carmel in Californië.