Trump zou onwetende vicepresident gebruikt hebben om druk uit te oefenen op Oekraïne KVDS

03 oktober 2019

08u52 0 De Amerikaanse president Donald Trump zou zijn vicepresident Mike Pence gebruikt hebben om druk uit te oefenen op de Oekraïense president Volodymyr Zelenski, maar volgens hooggeplaatste functionarissen zou Pence niet geweten hebben van de beschuldigingen van de klokkenluider. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Washington Post.

Terwijl hij druk uitoefende op Oekraïne, zou Pence niets geweten hebben van de druk die de president zelf al via andere kanalen had uitgeoefend om bezwarende informatie te pakken te krijgen over Joe en Hunter Biden. Joe Biden ligt momenteel in polepositie om het volgend jaar als Democratisch kandidaat tegen Trump op te nemen in de presidentsverkiezingen.

Inhuldiging

Trump zou Pence opgedragen hebben om niet naar de inhuldiging te gaan van Zelenski in mei, op een moment dat de nieuwe Oekraïense president erkenning en steun zocht van Washington. En enkele maanden later zou Pence aan Zelenski de boodschap hebben moeten geven dat er geen financiële steun van de VS zou komen als de corruptie in het land niet werd aangepakt. De Oekraïners zouden na het telefoontje van 25 juli – waarin Trump zijn ambtsgenoot Zelenski meermaals vroeg een onderzoek naar de Bidens in te stellen – begrepen kunnen hebben dat Joe en Hunter Biden opgenomen moesten worden in dat corruptieonderzoek.





Volgens voormalige en huidige hooggeplaatste functionarissen zou Pence niet geweten hebben dat hij dat alles moest doen zodat Trump bezwarende informatie over de Bidens in handen zou kunnen krijgen. Hij was ook niet aanwezig bij het telefoontje van 25 juli.

Hunter Biden zetelde enkele jaren in de raad van bestuur van een Oekraïense gasmaatschappij die het voorwerp was van een stopgezet gerechtelijk onderzoek, op een moment dat zijn vader nog vicepresident was onder president Barack Obama. Er werd echter nooit bewezen dat Joe Biden iets te maken zou hebben gehad met het stopzetten van het onderzoek.

Topadviseurs

Opmerkelijk: Pence was dan misschien zelf niet aanwezig bij het telefoontje van 25 juli, één van zijn topadviseurs was dat wél. De vicepresident zou enkele uren later al toegang moeten hebben gehad tot de transcripties daarvan. Maar volgens de bronnen van The Washington Post zou Pence die niet of toch niet aandachtig gelezen hebben voor zijn ontmoeting met Zelenski op 1 september.

Hij zou er zich ook niet van bewust geweest zijn dat het telefoontje de alarmbellen had doen afgaan in het Witte Huis. En hij zou tot de dag voor de publieke bekendmaking ook niet op de hoogte geweest zijn van de klacht van de klokkenluider.