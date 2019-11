Trump: "Zonder mij was Hongkong in 14 minuten van de kaart geveegd” PVZ

22 november 2019

16u52

Bron: DPA 0 De Amerikaanse president Donald Trump oordeelt dat Hongkong van de kaart zou zijn geveegd, had hijzelf niet opgetreden. Volgens hem zou China soldaten naar Hongkong gestuurd hebben en “duizenden mensen” hebben gedood.

“Zonder mij was Hongkong in 14 minuten van de kaart geveegd”, zei Trump in een telefonisch interview met Fox News, dat bijna een uur duurde. “We moeten Hongkong steunen, maar ik steun ook president Xi (Jinping, van China, nvdr.). Hij is een vriend van mij, hij is een ongelofelijke man.”

Nog volgens de Amerikaanse president is Peking bezorgd over de gevolgen voor een mogelijk handelsakkoord. “De enige reden dat hij (Hongkong) niet binnentrekt, is omdat hij niet wilt dat dit het handelsakkoord treft”, stelde Trump nog.

De president bleef vaag over de vooruitzichten op een handelsakkoord. Wel is hij gekant tegen het idee van gelijkheid in zo’n deal. Volgens hem haalde Peking profijt uit de Verenigde Staten en moet dat nu worden rechtgezet. President Xi Jinping had eerder gezegd dat hij een akkoord wou op “basis van wederzijds respect en gelijkheid”.

Het Amerikaanse Congres had wetgeving aangenomen om de manifestanten in Hongkong te steunen. Trump moet die wetten nu nog bekrachtigen. China had Trump opgeroepen om zijn veto te gebruiken tegen de wetten, die weliswaar in beide kamers van het Congres zijn aangenomen met een meerderheid die tegen een veto bestand is.

Maskerverbod

Het Hooggerechtshof van Hongkong heeft vrijdag gezegd dat het een verbod op het dragen van maskers op betogingen voor zeven dagen zal verlengen in afwachting van een uitspraak in beroep. Peking tekende eerder deze week beroep aan.

De leider van Hongkong, Carrie Lam, voerde het verbod begin oktober in, in verband met de massabetogingen in de voormalige Britse kroonkolonie. Krachtens het verbod mag de politie betogers vragen hun masker af te nemen, zo niet riskeren ze tot één jaar cel en tot 25.000 Hongkongse dollar boete (3.187 Amerikaanse dollar).

Maandag oordeelde het Hooggerechtshof dat het verbod ongrondwettelijk was. De volgende dag ging Peking daartegen in beroep volgens de openbare zender RTHK.