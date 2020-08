Trump zoekt zijn heil bij rivaal Triller na banvloek over TikTok ADN

17 augustus 2020

22u52

Bron: ANP 1 De Amerikaanse president Trump heeft in twee dagen ruim 11.000 volgers gekregen op de social media-app Triller, een Amerikaanse rivaal van het Chinese TikTok. Trump sprak een banvloek uit over TikTok omdat hij vreest dat het Chinese communistische regime via TikTok allerlei gegevens verzamelt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het veel kleinere maar een jaar oudere Triller zit in New York en is een van de concurrenten die de laatste tijd profiteert van het rumoer rond TikTok. Het gaat om apps waarop gebruikers korte filmpjes zetten.

De eerste Trump-video op Triller - waarin hij zegt een “professional in technologie” te zijn - werd 6,1 miljoen keer bekeken, meldt de Britse zender BBC.



India verbood TikTok twee maanden geleden. Trump wil hetzelfde voor de Verenigde Staten als TikTok zijn Amerikaanse versie niet verkoopt. Ondertussen neemt hij ook actie tegen het Chinese WeChat. TikTok spreekt alle aantijgingen tegen, maar ondertussen zijn er wel onderhandelingen met het Amerikaanse Microsoft.

Lees ook:

Trump verplicht moederbedrijf TikTok data Amerikaanse gebruikers te verwijderen

Maak kennis met Triller, de app die TikToksterren steeds vaker gebruiken

Miljoenen binnenrijven met enkele dansjes: dit zijn de 7 best betaalde TikTok-sterren ter wereld (+)

Wat als TikTok in de VS verboden wordt? Voelen wij dat ook? Bekende Vlaamse TikTokkers over hun plan B (+)