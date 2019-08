Trump ziet fan aan als betoger en toont zich niet van beleefdste kant: “Die kerel heeft serieuze gewichtsproblemen. Ga naar huis, oefeningen doen” TT

16 augustus 2019

21u09

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft geprobeerd een fan te bellen die hij eerder had aanzien voor een betoger. De president dreef tijdens een manifestatie in New Hampshire de spot met het uiterlijk van de man.

Trump-aanhanger Frank Dawson schudde gisteren met zijn vuist toen andere betogers werden afgevoerd. Hij droeg toen een shirt met het opschrift "Trump 2020". Toch zag de president hem vanaf het podium aan voor een activist en gaf hem de volle laag.

"Die gast heeft een serieus probleem met zijn gewicht. Ga naar huis. Ga oefeningen doen. Voer hem af, alsjeblieft", zei Trump. Hij kwam later tot de ontdekking dat hij een fan had bespot. Daarop probeerde hij Dawson te bellen vanuit Air Force One.

Een bron rond de regering zegt dat Trump de man niet aan de lijn kreeg. Daarom liet hij een voicemailbericht achter. Dawson tilde niet zwaar aan het incident en zei tegen het programma Fox & Friends dat hij nog steeds een groot fan is van de president.

"Alles is goed. Ik ben dol op die gast. Hij is het beste wat dit land ooit is overkomen", zei hij.