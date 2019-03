Trump ziet "enorm potentieel" voor handelsakkoord met Verenigd Koninkrijk AW

14 maart 2019

14u59

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump ziet een enorm potentieel in een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Dat deelde hij (naar goede gewoonte) via Twitter, net nu de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de brexit in een impasse zitten.

"Mijn administratie kijkt ernaar uit om op grote schaal een handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk te onderhandelen. De mogelijkheden zijn eindeloos!", tweette Trump.

My Administration looks forward to negotiating a large scale Trade Deal with the United Kingdom. The potential is unlimited! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De aanhangers van de brexit - de zogenaamde brexiteers - hopen op een vrijhandelsakkoord met de VS, dat snel na het vertrek uit de EU kan worden afgesloten.



Trump, een grote tegenstander van het multilateralisme, heeft in het verleden al verschillende keren de voordelen aangehaald van een brexit zonder akkoord. Hij uitte in november ook al kritiek op het eerste akkoord van de Britse premier Theresa May, wat haar in een lastige positie bracht. Zo verklaarde hij in een interview met The Sun dat hij de onderhandelingen zelf op een andere manier gevoerd zou hebben dan May. May liet dan weer weten dat Trump haar had gesuggereerd om de Europese Unie voor het gerecht te dagen om de brexit te doen slagen.

