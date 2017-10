Trump "ziedend" na aanklachten tegen voormalige adviseurs Redactie

15u55

Bron: CNN 0 Photo News Donald Trump. Het onderzoek naar Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van vorig jaar zit in een stroomversnelling. Drie leden van de Trump-entourage, waaronder oud-campagneleider Paul Manafort, werden aangeklaagd. Intussen reageert president Donald Trump "furieus".

Naast Manafort werden ook Rick Gates - een gewezen zakenpartner van Manafort - en George Papadopoulos - een ex-adviseur van Trump - aangeklaagd. De in totaal twaalf aanklachten tegen het drietal hebben evenwel geen betrekking op de kern van de zaak: concrete inmenging vanuit Rusland tijdens de verkiezingscampagne. Een duidelijke link met Trump wordt niet aangetoond.

Toch is Trump "furieus", zo beweren bronnen aan CNN. Toen de president de recente onthullingen in het onderzoek te horen kreeg, werd hij "razend", aldus een Republikein aan CNN.

De beschuldigingen aan het adres van Manafort en Gates waren voor Trump "geen verrassing", aldus bronnen die met de president spraken. De aanklachten tegen Papadopoulos daarentegen kwamen wel onverwacht. Papadopoulos heeft al toegegeven dat hij contact had met een professor die banden had met Rusland. De ex-adviseur bekende dat hij bij eerdere ondervragingen van de FBI gelogen had over het tijdstip van die ontmoetingen.



Hoewel het Witte Huis de druk probeert af te houden, doet de reeks aanklachten toch vragen rijzen bij de banden tussen Trump en Rusland. Dat Trump die focus wil mijden, blijkt dan weer duidelijk uit zijn recente tweets. "Sorry, maar dit gaat over jaren geleden, toen Paul Manafort nog geen lid was van het campagneteam. Maar waarom zijn 'crooked' Hillary en de Democraten niet de focus?", tweette Trump. Om daarna eraan toe te voegen: "En er is GEEN SAMENZWERING".

"Weinig mensen kenden de jonge, onbelangrijke vrijwilliger George, van wie al is bewezen dat hij een leugenaar is'', verwees Trump in een vroege tweet vandaag dan weer naar Papadopoulos.

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

....Also, there is NO COLLUSION! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

I hope people will start to focus on our Massive Tax Cuts for Business (jobs) and the Middle Class (in addition to Democrat corruption)! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link