Trump zet nu ook nationale veiligheidsadviseur aan de deur en vervangt hem door 'super hawk' John Bolton kv

22 maart 2018

23u44

Al een week lang circuleren er geruchten dat de Amerikaanse president op zoek was naar een vervanger voor zijn adviseur nationale veiligheid, generaal H.R. McMaster. Die heeft hij nu gevonden in John Bolton, zo deelt Donald Trump zelf mee via Twitter.

Generaal H.R. McMaster staat erom bekend zeer intelligent, erg belezen en relatief matig te zijn. Trump zou het echter nooit echt goed met hem hebben kunnen vinden. De Washington Post berichtte vorige week dat de president vindt dat hij te star is en klaagde dat zijn briefings te lang duren en irrelevant lijken.

McMaster zal met pensioen gaan, zo deelt het Witte Huis mee. Volgens het Witte Huis is zijn vertrek een beslissing die de generaal nam in samenspraak met de president, met wederzijdse instemming en in alle vriendschappelijkheid.

Het was geen geheim dat het vaak botste tussen de generaal en Trump, maar in Washington werd gehoopt dat McMaster Trump ervan zou kunnen weerhouden om roekeloze beslissingen te nemen. De ernstige McMaster, met zijn voorliefde voor discipline en zijn grondige dossierkennis vormde immers een tegenpool voor de wispelturige president, die weinig interesse lijkt te hebben voor details en nuances van complexe aangelegenheden van nationale veiligheid.

Het hek was helemaal van de dam toen mcMaster in februari tijdens een veiligheidsconferentie in München zei dat het bewijs voor de Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 onbetwistbaar was. Trump fulmineerde vervolgens op Twitter en zei dat de enige samenzwering er een was tussen Rusland en Hillary Clinton.

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Havik

De Amerikaanse president koos John Bolton als vervanger voor McMaster. De Republikein staat in Washington gekend als een "super hawk" (een havik, red.), een voorstander van een erg agressief buitenlands beleid. De 69-jarige Bolton pleit voor een harde aanpak van Rusland en voor militaire acties tegen Iran en Noord-Korea.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Het is niet de eerste keer dat Bolton, een advocaat, een functie krijgt binnen de regering. Onder George W. Bush was hij staatssecretaris voor Wapenbeheersing en Internationale Veiligheid. Het was in die functie dat Bolton zich uitte als een hevige voorstander van de invasie van Irak in 2003, die zo bleek later, gebaseerd was op valse en overdreven inlichtingen over Saddam Hoesseins massavernietigingswapens en banden met terreurorganisaties.

Tijdens de ambtstermijnen van Ronald Reagan en George Bush Sr. vervulde Bolton verschillende functies op het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Justitie en bij USAID, het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling. Van augustus 2005 tot december 2006 was hij ook actief als VS-ambassadeur voor de Verenigde Naties.

De voorbije jaren trad Bolton vaak aan als conservatieve commentator in de media. Daar verdedigde hij een harde aanpak van Pyongyang om te vermijden dat het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma een bedreiging zou gaan vormen voor de VS. Bolton is net als Donald Trump ook een tegenstander van de nucleaire overeenkomst met Iran.

Op 9 april zal Bolton officieel aan zijn ambtstermijn beginnen. Hij heeft al meermaals zijn visie over buitenlands beleid gedeeld met de Amerikaanse president. Vandaag was hij in het Witte Huis om zijn nieuwe functie met Trump te bespreken.