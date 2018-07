Trump zet NAVO onder druk over defensiebudget: "VS is niet grootste spaarvarken ter wereld" IB

04 juli 2018

03u31

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump zet de NAVO-landen onder druk om meer geld uit te geven aan defensie. Bij de NAVO-top, volgende week in Brussel, zal hij de deelnemende landen vertellen dat de Verenigde Staten niet het "grootste spaarvarken van de wereld is", zo liet zijn woordvoerder weten.

Gisteren werd al bekend via The New York Times dat Trump enkele NAVO-landen, waaronder Nederland, een stevige brief heeft gestuurd waarin de landen werden aangespoord hun defensieuitgaven te verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlands product, zoals in 2014 is afgesproken. In de brief zou Trump impliciet dreigen met verminderde Amerikaanse militaire aanwezigheid in Europa.

Juist vorige week werd bekend dat het Pentagon onderzoek doet naar het verminderen van de Amerikaanse troepen in Duitsland. Met name dat land krijgt kritiek van Trump, omdat het volgens de Amerikaanse president een voorbeeldrol heeft in de NAVO.