Trump-zeppelin mag over Londen vliegen tijdens bezoek Amerikaanse president KVDS

05 juli 2018

14u13

Bron: Sky News 0 Burgemeester Sadiq Khan van Londen heeft groen licht gegeven voor het oplaten van een 6 meter hoge zeppelin die een babyversie van Donald Trump voorstelt. Hij zal volgende week vrijdag de lucht in gaan als de Amerikaanse president Groot-Brittannië bezoekt.

De zeppelin zal op 13 juli opgelaten worden aan Parliament Square Gardens, het groene plein vlak voor het Britse parlement. Khan gaf zijn goedkeuring nadat ruim 10.000 mensen een petitie hadden getekend en er meer dan 18.000 euro was ingezameld via crowdfunding voor het project.

Strikte voorwaarden

Er zijn wel strikte voorwaarden. Zo moet de zeppelin altijd aan de grond verankerd blijven en mag hij niet hoger dan 30 meter de lucht in. Hij zal rondvliegen tussen half tien en half twaalf, op het moment dat Trump in het VK is en er in het centrum een protestmars plaatsvindt.





“De burgemeester steunt het recht op vredig protest en begrijpt dat dit vele vormen aan kan nemen”, aldus een woordvoerder. De dag zelf zal de Met Police de controle hebben over het luchtruim boven Londen en hoewel alles is doorgesproken en de stunt groen licht kreeg, kan de politie de dag zelf nog altijd haar veto stellen mocht dat nodig zijn.

Aangezien er voor het project tot drie keer meer geld werd ingezameld als gehoopt, dromen de organisatoren ook al luidop van een wereldtournee voor de zeppelin.