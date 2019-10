Trump zegt Witte Huis-abonnement van kritische kranten op kv

22 oktober 2019

21u24

Bron: Business Insider, Washington Post 0 De Amerikaanse president Donald Trump zegt de abonnementen van het Witte Huis op de kranten Washington Post en de New York Times op. Dat heeft perswoordvoerder Stephanie Grisham vandaag bevestigd.

Trump had maandag aan Fox News-host Sean Hannity verteld dat hij de twee kranten niet langer in het Witte Huis wil. “Het is een nepkrant”, zei hij over de New York Times. “We willen ze zelfs niet langer in het Witte Huis. We gaan waarschijnlijk ons abonnement daarop en op de Washington Post opzeggen”, vertelde hij aan Hannity en hij noemde de kranten “corrupt”.

Beide kranten liggen al langer onder vuur door Trump, net zoals andere media zoals NBC en CNN, omdat ze kritisch zijn voor de president.



Tijdens het gesprek met Hannity beweerde Trump ook dat de Times zich hadden verontschuldigd voor hun berichtgeving over zijn presidentscampagne, een onjuiste bewering die hij de voorbije drie jaar al vaker maakte. Volgens de president wordt de familie van zijn Democratische tegenstander Joe Biden beter behandeld dan hijzelf.

“Iedereen vindt dat de New York Times me vreselijk behandeld”, zei Trump tijdens een gesprek in het Oval Office met vooraanstaande journalisten van de kranten. “Washington Post ook, maar nog meer de New York Times die me ongelooflijk vreselijk behandelt. En ik denk eerlijk gezegd dat je daardoor aan geloofwaardigheid verliest. Ik denk niet dat ik een goed artikel heb gehad in de New York Times.”