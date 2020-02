Trump zegt dat hij "geen hulp" krijgt van ander land in verkiezingen YV

25 februari 2020

13u57

Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag gezegd dat er geen ander land hem zal helpen de aanstaande presidentsverkiezingen te winnen. Enkele dagen geleden kregen leden van het Amerikaans congres nog te horen dat Rusland zich opnieuw zou moeien in november.

“Ik wil geen hulp van een ander land en ik heb er ook geen gekregen”, zei Trump aan de wereldpers tijdens een persconferentie in India, waar hij momenteel op staatsbezoek is. In januari werd er in de Amerikaanse senaat nog gestemd over een mogelijke afzetting van Trump, omdat hij de president van Oekraïne zou gevraagd hebben om compromitterende informatie te zoeken over een tegenstander van Trump.

De Inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden kreeg op 13 februari in een briefing te horen dat Rusland opnieuw focust om de Democratische voorverkiezingen en de algemene verkiezingen te beïnvloeden. Trump wil dat alvast niet, zegt hij nu. Trump was volgens Amerikaanse pers woedend toen hij over de briefing te horen kreeg, omdat hij vreesde dat de Democraten de informatie tegen hem zouden gebruiknen.

Na de briefing moest het hoofd van de Amerikaanse Nationale Inlichtingendienst, Joseph Maguire, opstappen. Tijdens de persconferentie zei de president dat Maguire moest opstappen voor een ‘statuut’, en dat het niets met de briefing te maken had.

De overheidsofficieren hebben ook al doorgegeven aan het Amerikaans congres dat Rusland niet alleen president Trump wil bevoordelen, maar ook senator Bernie Sanders zal ondersteunen met propagandacampagnes.