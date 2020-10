Trump zegt dat hij “compleet negatief” heeft getest op corona: “Lijkt erop dat ik immuun ben” PVZ TTR ADN

12 oktober 2020

08u50

Bron: AFP, Belga, Fox News 120 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een interview aan Fox News gezegd dat hij nu ‘immuun’ lijkt te zijn voor Covid-19. Later liet hij in een audiobericht aan fans optekenen dat hij “compleet negatief” heeft getest op het coronavirus. De president testte negen dagen geleden positief en belandde ook in het ziekenhuis. De arts van het Witte Huis, dokter Sean Conley, heeft nog niet gezegd dat Trump negatief zou getest hebben, noch sprak de arts over immuniteit. Er werden geen nieuwe officiële statements over de gezondheid van de president uitgebracht.

“Het lijkt erop dat ik immuun ben voor, ik weet het niet, misschien een lange tijd, misschien een korte tijd, misschien voor het leven. Niemand weet het echt maar ik ben immuun”, verklaarde Trump zondag tijdens een telefonisch interview met de zender Fox News. “Jullie hebben een president die immuun is (...) die zich niet in zijn kelder moet verstoppen zoals zijn tegenstander”, aldus nog Trump, die verwees naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De president insinueerde ook dat Biden ziek zou kunnen zijn.

‘Beschermende glans’

De president verwees naar zijn immuniteit als een “beschermende glans”. Hij zei ook zich “fantastisch” te voelen. Verder prees hij opnieuw de Covid-behandeling met een experimentele cocktail van antilichamen van het biotechbedrijf Regeneron. Het middel is geen behandelingsmethode, maar een geneesmiddel en een “wonder” dat binnenkort ‘voor iedereen beschikbaar’ zal zijn, aldus Trump.



Zijn dokter zei zaterdag enkel dat Trump niet langer wordt beschouwd als iemand die anderen kan besmetten met het coronavirus.

Misleidend

Ook op Twitter herhaalde de president dat hij “immuun” is voor het virus. “Een totale en volledige goedkeuring van de dokters van het Witte Huis gisteren. Dat betekent dat ik het niet kan krijgen (immuun) en het niet kan geven. Heel leuk te weten!!!”, luidde het. Volgens Twitter schendt de president hiermee de regels van het bedrijf tegen het verspreiden van misleidende en mogelijk gevaarlijke informatie over corona. Wel oordeelt Twitter ook dat de inhoud toegankelijk mag blijven voor het openbaar belang.

In een audioboodschap aan fans die het campagneteam van Trump later op Youtube deelde, zei de president ook nog: “Ik heb compleet negatief getest. Ik ga naar Florida morgen (vandaag/maandag, red.) om heel hard te werken, want er is een verkiezing die we moeten winnen.”

Stilte

Sinds zaterdag blijft het intussen stil aan de kant van de artsen van Trump. Lijfarts Sean Conley heeft dus nog niet expliciet gezegd dat Trump negatief heeft getest. Iemand kan perfect symptomenvrij zijn en ook niet meer besmettelijk voor anderen, maar wel nog steeds het virus in zijn systeem hebben.

Sommige Amerikaanse experts tonen zich overigens sceptisch dat Trump zo snel vrij van risico op virusopdracht kon worden verklaard. Slechts tien dagen na initiële diagnose is er geen enkele manier om zeker te zijn dat iemand niet meer besmettelijk is, werpen ze op.

Antilichamen

Op de claim van immuniteit is er helemaal kritiek. Want hoewel mensen die genezen van de meeste virussen antilichamen ontwikkelen die hen beschermen tegen een nieuwe infectie door de ziekte, is het volgens onderzoekers nog heel onduidelijk hoe dit allemaal in zijn werk gaat bij Covid-19. Een recente studie van Harvard University stelt dat Covid-19-patiënten mogelijk tot zo’n vier maanden kunnen beschermd zijn tegen herbesmetting. Immuniteit voor het leven is erg onwaarschijnlijk.

Opnieuw op campagne

Trump, die na zijn besmetting drie dagen in het ziekenhuis verbleef, hield zaterdag vanop het balkon van het Witte Huis al een kwartier durende toespraak voor honderden aanhangers. In de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen van 3 november trekt hij nu opnieuw op campagne.

Het ritme oogt intens, met tussenstops in aldus Florida op maandag, dan Pennsylvania op dinsdag en Iowa op woensdag. De Trump-campagne noch het Witte Huis hebben gesproken over extra veiligheidsmaatregelen die zullen genomen worden tegen verspreiding van het virus tussen al wie mee met de president reist aan boord van de Air Force One, of voor het publiek en aanwezigen op de nakende verkiezingsrally’s.

