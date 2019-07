Trump zegt dat hij Afghanistan “in 10 dagen van de kaart kan vegen” - Afghaanse overheid wil uitleg kv

24 juli 2019

02u05

Bron: Reuters 2 Afghanistan dringt bij de Verenigde Staten aan op toelichting bij een uitspraak van president Donald Trump. Die zei maandag dat hij de oorlog in Afghanistan in tien dagen kon winnen door het land van de kaart te geven, maar dat hij niet zomaar “tien miljoen mensen” wilde vermoorden.

Trump deed de uitspraak na een ontmoeting met de Pakistaanse premier Imran Khan in het Witte Huis. Tijdens het gesprek was Trump optimistisch over het idee dat Pakistan kon helpen bij het bewerkstelligen van een politieke overeenkomst om een einde te maken aan de oorlog in Afghanistan die al bijna 18 jaar aanhoudt.

De opmerking viel echter niet in goede aarde bij het Afghaanse presidentieel paleis, dat werd uitgesloten van gesprekken tussen de VS en de taliban. Volgens het Afghaanse bewind steunt Pakistan bovendien de rebellen. “Afghanistan heeft nooit toegestaan en zal nooit toestaan dat een buitenlandse mogendheid beslist over zijn lot”, deelt het paleis mee. “Hoewel de Afghaanse overheid de Amerikaanse inspanningen voor het garanderen van de vrede in Afghanistan steunt, beklemtoont de overheid dat buitenlandse staatshoofden niet kunnen beslissen over het lot van Afghanistan in afwezigheid van het Afghaanse leiderschap”, luidt het in een verklaring.

“Land van de aardbol vegen”

Maandag zei Trump dat Pakistan de VS hielpen om zich “terug te trekken” uit Afghanistan, waar de VS momenteel eerder optreden als “politieman” dan een oorlog uitvechten.

“Als we een oorlog wilden uitvechten in Afghanistan en winnen, dan zou ik die oorlog in een week kunnen winnen. Ik wil gewoon niet 10 miljoen mensen doden”, zei Trump aan journalisten in het Witte Huis tijdens het bezoek van Khan. “Ik heb plannen voor Afghanistan waarbij, als ik die oorlog wilde winnen, Afghanistan van de aardbol geveegd zou worden. Het zou weg zijn”, zei hij. “Het zou over zijn in - letterlijk, in tien dagen. En ik wil dat niet, ik wil die aanpak niet.”

De Afghaanse overheid roept de Amerikaanse president op om zijn stelling te verduidelijken.

“Roekeloos”

In Afghanistan wordt heftig gereageerd op Trumps uitspraken.

“Uw beledigende boodschap (aan Afghanistan) is om ofwel het (Pakistaanse) vredesvoorstel te aanvaarden of je zal kernbommen moeten gebruiken”, schreef Rahmatullah Nabil, voormalig hoofd van de inlichtingendiensten, op Twitter.

Khaled Hosseini, de Afghaans-Amerikaanse schrijver van de bestseller ‘De vliegeraar’, noemde Trumps uitspraken “roekeloos, weerzinwekkend”.

Anderen wezen erop dat de Afghaanse overheid geen poot had om op te staan, aangezien het land afhankelijk is van miljarden dollars aan steun die het jaarlijks van de VS ontvangt.

“Overeenkomst is enige oplossing”

Het Pentagon liet dinsdag in een verklaring weten dat het, zoals altijd, geen commentaar levert op militaire planning. “We volgen de Zuid-Aziatische Strategie en steunen de pogingen van de administratie om een politieke overeenkomst te bereiken die een einde maakt aan de oorlog in Afghanistan”, zei woordvoerder commandant Rebecca Rebarich.

U.S. Special Envoy Zalmay Khalizad, de speciaal gezant voor de VS en de Afghaanse-Amerikaanse diplomaat die de leiding heeft in de onderhandelingen met de taliban, stelde dat Trumps opmerking aantoont dat een politieke overeenkomst de enige oplossing is. Trump “herhaalde aan de wereld dat er geen redelijke militaire oplossing voor de oorlog in Afghanistan is, en dat vrede moet bewerkstelligd worden door een politieke overeenkomst”, schreef hij op Twitter. “Pakistan verbindt zich ertoe te doen wat het kan om vrede te realiseren.”