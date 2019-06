Trump zaterdag naar Zuid-Korea, nieuwe hoop op gesprekken met Noord-Korea LH

24 juni 2019

12u19

Bron: ANP, Reuters 0 De Amerikaanse president Donald Trump brengt na de economische topconferentie van de G20 in het Japanse Osaka een bezoek aan Zuid-Korea. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap meldt dat Trump zaterdag in Seoul wordt verwacht voor een gesprek met zijn Zuid-Koreaanse ambtgenoot Moon Jae-in op zondag.

Sommige media speculeren dat Trump ook een kijkje zal nemen aan de gedemilitariseerde zone, die Korea sinds het einde van de oorlog in 1953 in tweeën deelt. Zijn toenaderingspogingen via topontmoetingen met de dictator van Noord-Korea, Kim Jong-un, hebben tot nu toe nog niets opgeleverd. Zo blijft Pyongyang aandringen op een versoepeling van de internationale sancties tegen het land, terwijl Washington zinnens is om die sancties te handhaven zolang het met het Noord-Koreaanse atoomprogramma gepaard gaande risico niet volledig is afgewend.

Mogelijk helpt Moon Jae-in om de dialoog tussen de twee weer op gang te krijgen. Trump en Moon Jae-in zullen “diepgaande discussies hebben over manieren om samen te werken om duurzame vrede te bevorderen door de volledige denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland”, verklaarde de woordvoerder van de Zuid-Koreaanse president.

Brief van Trump

Afgelopen weekend ontving de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un een persoonlijke brief van Trump. Een tevreden Kim liet weten dat het schrijven een “uitstekende inhoud” bevatte en dat hij die “interessante boodschap ernstig zal overdenken”. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hoopt dat de brief het pad kan effenen voor een nieuwe topontmoeting, zo meldt Reuters. “Ik ben hoopvol dat dit een goede basis zal zijn voor belangrijke gesprekken met de Noord-Koreanen”, aldus Pompeo.

De G20-top vindt aanstaande vrijdag en zaterdag plaats. De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de Europese Unie. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel.