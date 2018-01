Trump zamelt al geld in voor herverkiezing jv

30 januari 2018

06u37

Bron: ANP 0 Een kleine drie jaar voordat er weer presidentsverkiezingen zijn in de Verenigde Staten is president Donald Trump al begonnen met het inzamelen van geld voor zijn herverkiezingscampagne.

Mensen die de president willen steunen kunnen dinsdagavond tegen betaling van minimaal 35 (28 euro) en maximaal 2.700 dollar (2.180 euro) hun naam op herverkiezingswebsite van Trump laten zetten. Die naam wordt dan getoond tijdens de livestream van het voorlezen van de jaarlijkse State of the Union door Trump.

"Dit is een beweging die niet gaat om een van ons, maar ons allemaal. Dat is waarom u het verdient om uw naam te laten zien gedurende de speech van dinsdagavond", aldus de wervende tekst op de site.

Trump waarschuwt op de site ook voor het "gevaar van de media, Democraten en alle special-interestgroepen die het moeras willen laten voortbestaan."

De Amerikaanse president zal vannacht (onze tijd) voor het eerst met zijn State of the Union het Amerikaanse Congres toespreken. Normaal geeft de president in de speech een voorproefje op het beleid voor het komende jaar.

De eerstvolgende Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn op dinsdag 3 november 2020. In januari 2021 wordt de nieuwe president dan geïnaugureerd.