Trump "zal top respectvol verlaten als gesprek met Kim niets oplevert"

19 april 2018

De druk op Noord-Korea om zijn kernwapenprogramma te staken blijft hoog zolang denuclearisatie nog geen feit is. Dat hebben de Amerikaanse leider Donald Trump en zijn Japanse collega Shinzo Abe samen op een persconferentie in Mar-a-Lago in Florida duidelijk gemaakt.