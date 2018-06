Trump zal Poetin aanspreken over Russische inmenging in verkiezingen VS lva

30 juni 2018

00u54

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat hij volgende maand tijdens de top met zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen zal bespreken. Hij zei dat tegen verslaggevers die met hem meevlogen in het presidentiële vliegtuig dat onderweg was naar New Jersey.

Tijdens de top in Helsinki praten Trump en Poetin ook over de toestand in Syrië en Oekraïne, zo vertelde de president.

Trump spreekt dit weekend met twee kandidaten voor de vacante post in het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze week maakte Anthony Kennedy (81) bekend dat hij per 31 juli opstapt als lid van het hoogste rechtscollege. De president wil op 9 juni zijn kandidaat bekend maken. Die benoeming moet vervolgens door de Senaat worden bekrachtigd.

Over de mogelijke Amerikaanse verhoging van de importtarieven voor Europese auto's zei de president dat zijn regering dat nu onderzoekt en dat daarover binnen drie tot vier weken een besluit zal komen.

NAVO

De Amerikaanse president had ook nog een boodschap aan de Europese leden van de NAVO: "Duitsland, Spanje, Frankrijk en andere Europese landen moeten meer geld bijdragen. Het is oneerlijk wat ze de Verenigde Staten aandoen."

De aanhoudende geruchten over het mogelijk afscheid van Trump's stafchef John Kelly worden door het Witte Huis ontkend, maar Trump zei er vrijdagavond over: "Ik ben niet op zoek naar een nieuwe stafchef, maar soms gebeuren er dingen. Ik weet niet hoe lang hij nog blijft, maar ik hou van 'm, we hebben een goede relatie en ik respecteer hem."