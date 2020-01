Trump zal omstreden inreisverbod aanscherpen en nog meer landen aan de lijst toevoegen KVE

22 januari 2020

15u33

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd dat zijn regering zich opmaakt om "enkele landen" toe te voegen aan de omstreden lijst van landen wiens onderdanen de VS niet mogen binnenreizen of voor dewelke er scherpe restricties zijn.

"Wij zullen enkele landen toevoegen (aan die lijst). Wij moeten veilig blijven, ons land moet veilig zijn", beklemtoonde het Amerikaanse staatshoofd in de marge van het World Economic Forum in Davos. De bekendmaking van de namen van de landen zal “spoedig" gebeuren.

De zakenkrant Wall Street Journal berichtte eerder op de dag dat zeven Afrikaanse en Aziatische landen ook op de lijst zouden terechtkomen, waaronder Nigeria. Het zou ook gaan om Wit-Rusland, Eritrea, Kirgizië, Myanmar, Soedan en Tanzania.



Kort na het aantreden van Trump in januari 2017 dook er een eerste lijst van inreisverboden of -restricties op. Die lijst viseerde vooral moslimlanden. Zowel in de VS zelf als in de internationale gemeenschap veroorzaakte dit een storm van kritiek.