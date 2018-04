Trump zal milieunormen verder laten terugschroeven kv

12 april 2018

20u17

Bron: eigen berichtgeving 2 Het Amerikaans Environment Protection Agency (EPA) krijgt vanaf vandaag de opdracht om de milieunormen verder terug te schroeven. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag meegedeeld tijdens een persconferentie in de Rose Garden van het Witte Huis.

Tijdens de persconferentie zei Trump dat hij het makkelijker wil maken voor fabrikanten om te groeien en zich uit te breiden. Hij zal daarom vandaag een beleidsnota ondertekenen dat het EPA de opdracht geeft om de milieuregulering terug te schroeven.

Maar "we zullen net zo goed, zo niet beter, zorgen voor het milieu" als het EPA dat in het verleden deed, zo verklaarde hij.

Welke normen zullen teruggeschroefd of afgeschaft worden, verduidelijkte Trump niet.

De Amerikaanse president haalde ook uit naar de Europese Unie, waarmee het volgens hem erg moeilijk zaken doen is. "Ze hebben gigantische barrières", zei hij. "We kunnen geen zaken doen. We verloren vorig jaar 151 miljard dollar aan handelstekorten", beweerde Trump. "Het klinkt onschuldig, maar het was niet goed voor ons, dus we gaan over alles opnieuw onderhandelen".