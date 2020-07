Trump zal geen mondmaskers verplichten: “Mensen moeten een zekere vrijheid behouden” Jedidja Tack

18 juli 2020

21u52

Bron: Fox News, insider.com 9 De Amerikaanse president Donald Trump zegt in een interview met Fox News dat hij geen nationaal decreet zal uitvaardigen voor het dragen van mondmaskers. “Ik wil dat mensen een zekere vrijheid hebben”, aldus Trump. Later in het interview voegt hij er nog aan toe dat hij “gelooft in mondmaskers omdat ze efficiënt zijn.”

Vrijdag drong Dokter Anthony Fauci, de bekendste viroloog van de Verenigde Staten en adviseur van de regering, er bij de overheidsfunctionarissen op aan om alle Amerikanen “sterk te adviseren” mondmaskers te dragen. Maar de Amerikaanse president denkt daar anders over en wil de bevolking hier niet toe verplichten. Tijdens een interview met Fox News - dat morgen wordt uitgezonden - krijgt de president de vraag of hij een nationale mondmaskerverplichting zou overwegen. “Neen, ik wil dat mensen een zekere vrijheid behouden en ik geloof dus niet in een verplichting”, reageert Trump.

De president droeg een week geleden voor het eerst in het openbaar een mondmasker bij een bezoek aan het militaire ziekenhuis Walter Reed, net buiten de hoofdstad Washington.

Tijdens het interview met Fox News citeert de interviewer de Centra voor ziektecontrole en stelt hij dat “als iedereen een mondmasker zou dragen gedurende vier tot zes weken, het virus onder controle zou zijn.” Maar Trump zegt “niet akkoord te gaat met de bewering dat alles plots zal verdwijnen indien iedereen een mondmasker draagt.”

Mondmaskerplicht

“Dokter Fauci riep eerst op om geen mondmasker te dragen en daarmee ging de bevolking akkoord. Nu zouden we allemaal plots wél een mondmasker moeten dragen. En zoals iedereen weet, veroorzaken die maskers ook problemen. Toch geloof ik in mondmaskers want ik denk dat ze efficiënt zijn”, aldus Trump.

Eerder deze week vertelde Anthony Fauci in een interview dat hij “geen spijt heeft dat hij de Amerikaanse burgers in het begin van de pandemie niet heeft geadviseerd om mondmaskers te dragen.” Fauci is ervan overtuigd dat die beslissing op dat moment de juiste was. “Toen duidelijk werd dat we het virus ook kunnen krijgen via asymptomatische dragers die niet weten dat ze besmet zijn, kwamen we tot de conclusie dat mondmaskers sterk moeten worden aanbevolen”, benadrukte Fauci.

In het openbaar

Alabama en Montana kondigden woensdag nieuwe regels aan die mondmaskers verplichten, wat betekent dat nu bijna de helft van alle Amerikaanse staten het dragen van maskers in het openbaar verplicht.