Trump zal “erg belangrijk persoon” gratie verlenen kv

18 augustus 2020

02u28

Bron: Reuters, The Guardian 0 De Amerikaanse president Donald Trump zal dinsdag een “heel belangrijk” persoon gratie verlenen. Dat zei hij maandag tegen journalisten voor het presidentiële vliegtuig Air Force One.

Trump wilde nog niet zeggen over wie het precies gaat, maar gaf wel al aan dat het niet om ex-CIA-medewerker en NSA-klokkenluider Edward Snowden gaat. Zaterdag had de president nog gezegd dat hij de zaak van Snowden onder de loep zou nemen. Hoewel hij Snowden in het verleden een “verrader” had genoemd die de doodstraf verdient, gaf Trump het voorbije weekend aan dat hij weinig wist over de zaak Snowden en dat hij sterke argumenten voor en tegen een gratieverlening had gehoord.

Ook zijn voormalige adviseur nationale veiligheid Michael Flynn, is het niet, aldus Trump.



Trump deinst er niet voor terug om controversiële figuren gratie te verlenen: zo schold hij de gevangenisstraf kwijt van zijn voormalige campagnemedewerker Roger Stone (67). Die was veroordeeld omdat hij voor het Amerikaans Congres had gelogen over zijn bemoeienis met de door de Russen gehackte e-mails van de Democraten. Ook Joe Arpaio, een voormalige controversiële sheriff uit Arizona die door een rechter schuldig bevonden was aan minachting voor het hof omdat hij weigerde te stoppen met het viseren van allochtonen, werd door Trump vrijgesproken.