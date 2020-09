Trump zakt ondanks uitdrukkelijke vraag om weg te blijven toch af naar Kenosha kv

01 september 2020

22u12

Bron: Reuters, Belga 0 Ondanks de uitdrukkelijke vraag om weg te blijven, is de Amerikaanse president Donald Trump vandaag toch afgereisd naar Kenosha in de Amerikaanse Wisconsin. Hij wil er zijn steun betuigen voor de ordediensten. In Kenosha heerst al meer dan een week onrust nadat de politie een ongewapende zwarte man meermaals in de rug schoot.

In de Verenigde Staten heerst momenteel grote onverdeeldheid over zaken als rassenongelijkheid en het gebruik van geweld door politiediensten. In Trumps kiescampagne staat zijn eis om openbare orde centraal, wat vooral aanslaat bij zijn blanke supporters. In de peilingen is hij bovendien aan een inhaalbeweging bezig en is de voorsprong van zijn Democratische rivaal Joe Biden afgenomen.



Wisconsin is een swingstate, die niet uitgesproken Democratisch of Republikeins is. Trump won er de verkiezingen met een kleine voorsprong in 2016 en hoopt er ook op 3 november de meerderheid te behalen.

Binnenlands terrorisme

De president bezocht een uitgebrande meubelwinkel die vernield raakte tijdens de rellen die uitbraken na de schietpartij waarbij de 29-jarige Jacob Blake levensgevaarlijk gewond raakte. “Dit eindigde binnen het uur”, zei Trump, verwijzend naar de relatieve rust die volgde na de aankomst van de federale autoriteiten. “Je moet besluitvaardig zijn, je moet hard zijn, en je moet ook sterk zijn. En je moet bereid zijn om mensen te arresteren." Het geweld dat hier en daar met de onrust gepaard ging, omschreef hij tijdens zijn bezoek als “binnenlands terrorisme”.

Olie op het vuur

Zowel de Democratische gouverneur van de staat, als de Democratische burgemeester van Kenosha drongen er bij Trump op aan om niet naar de stad af te zakken om er geen olie op het vuur te gooien, maar de president wuifde hun pleidooien weg en wilde zijn steun betuigen aan de ordetroepen en de zelfstandigen wiens winkels geplunderd werden en in brand gestoken.

Trump probeert de Democraten de schuld te geven van de rellen. Volgens hem treden ze niet streng genoeg op tegen het geweld en de onrust die uitbrak tijdens de antiracismeprotesten sinds de dood van George Floyd, de zwarte man die op 25 mei stierf nadat een blanke politieagent zijn knie op zijn nek zette.

Weigering geweld te veroordelen

In Kenosha kwam het de voorbije dagen tot zware confrontaties tussen betogers tegen racisme en Trump-aanhangers. Die laatste trekken vaak met wapens de straat op, bewerend dat ze eigendommen willen beschermen tegen plunderaars. Een zeventienjarige Trump-fan is aangeklaagd voor de moord op twee mensen en het verwonden van een derde personen met een semiautomatisch vuurwapen in Kenosha. Trump verdedigde de blanke tiener en weigerde om de gewelddaden van zijn aanhang te verdedigen.

Toen zaterdag een Trump-aanhanger werd doodgeschoten tijdens protesten in Portland, Oregon, was Trump er echter wel als de kippen bij om zijn dood te betreuren en hij klaagde dat “ze een man hadden geëxecuteerd op straat”. In Portland vinden al drie maanden elke avond protesten plaats die vaak eindigen in geweld.

Ordetroepen

De president zegt dat hij zelf verantwoordelijk is voor het herstel van de vrede in Kenosha sinds hij de Nationale Garde en federale ordetroepen naar de stad stuurde. Hoewel gouverneur van Wisconsin Tony Evers zelf meer troepen van de Nationale Garde opriep, stuurde Trump op eigen initiatief zo’n 200 federale ordetroepen.

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden veroordeelde de rellen in Kenosha en roept op tot een vervolging van de relschoppers, maar beschuldigt Trump ervan het geweld aan te wakkeren. Volgens Biden is Trump “te zwak, te bang van de haat die hij aangewakkerd heeft om er een einde aan te maken”. Volgens zijn campagneteam zal Biden weldra naar Wisconsin reizen, waar hij aan de leiding staat in de polls.

Vreedzame betogers beweren dat gewelddadige relschoppers, vaak blanken, zich enkel en alleen onder de betogers begaven om eigendommen te vernielen.