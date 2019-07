Trump wrijft zich in de handen: Democraten krijgen ruzie niet bijgelegd en rollen vechtend over straat TT

12 juli 2019

16u30

Bron: Politico, The Hill, The Washington Post, The New York Times 0 President Trump zit er waarschijnlijk met een monkellachje naar te kijken: hoe de Democraten dezer dagen er maar niet in slagen hun twisten intern te houden en alles open en bloot in de media gooien. De partijtop met aan het hoofd Nancy Pelosi beleeft een zwaar generatieconflict met jonge wolven als de New Yorkse Alexandria Ocasio-Cortez. En dat terwijl iedereen zich stilaan opmaakt voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Dat er verschillende kampen zijn in de Democratische partij, is niet nieuw, en normaal in een tweepartijenlandschap. Ook de Republikeinen kennen verschillende groepen, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat iedereen aan hetzelfde zeel trekt. En als dat niet van ganser harte lukt, dan heeft de top toch liefst dat de meningsverschillen binnenskamers blijven, en niet op de straatstenen belanden.

Dat principe lijken de Democraten momenteel echter te vergeten. Alles draait om vier jonge vrouwelijke parlementsleden die vorig jaar bij de midterm-verkiezingen voor het eerst verkozen geraakten in het Huis van Afgevaardigden. Onder hen de bekende linkse activiste Alexandria Ocasio-Cortez uit New York en Ilhan Omar, afgevaardigde uit Minnesota, het eerste parlementslid ooit met een hoofddoek.

'The Squad’

De vier, samen ‘The Squad' genoemd, hebben een gigantische fanbase op sociale media. Ze zijn niet alleen jong en vol ambitie, ook nemen ze heel wat linksere standpunten in dan het establishment, dat veel meer aan realpolitik wil doen door compromissen te zoeken met de Republikeinen. De partijtop, met aan het hoofd Huisvoorzitster Nancy Pelosi, gelooft nooit dat uiterst linkse standpunten een overwinning kunnen opleveren bij de verkiezingen volgend jaar.

Woensdag loste Pelosi een schot voor de boeg. “Heb je een klacht? Dan kom je er met mij over spreken. Maar tweet niet over onze leden en verwacht dan dat wij dat gewoon ok vinden”, zei ze tijdens een partijbijeenkomst. Pelosi pikt het niet dat de vier openlijk oppositie voerden tegen een Democratisch wetsvoorstel rond migratie en de grens met Mexico eind juni.

Omdat je je zin niet krijgt en omdat je tegenwind krijgt, grijp je terug naar het ras-argument. Ongelooflijk Democratisch Huisafgevaardigde

“Pas verkozen gekleurde vrouwen”

De waarschuwing was duidelijk aan de vier jonge Democraten gericht. Iets wat Ocasio-Cortez dan weer niet over zich heen liet komen. Gisteren sloeg ‘AOC’ keihard terug in The Washington Post. “Toen de commentaren eerst kwamen, dacht ik nog dat ze de progressieve flank in de partij wat op een afstand hield om de meer gematigde leden te beschermen. Maar door ons de hele tijd te blijven viseren ... Het is op een punt gekomen waar het gewoon onrespectvol is ... het expliciet met de vinger wijzen van pas verkozen gekleurde vrouwen.”

De expliciete verwijzing naar de kleur van de vier en de suggestie dat Pelosi hen daarom aanvalt, zette de partij helemaal op zijn kop. Verschillende Huis-afgevaardigden verdedigden Pelosi en spraken schande van de opmerkingen van wat uiteindelijk nog altijd een partijgenote is. Een parlementslid had het over een “uiterst slecht argument”. “Omdat je je zin niet krijgt en omdat je tegenwind krijgt, grijp je terug naar het ras-argument. Ongelooflijk.”

Impeachment

De openlijke ruzie tussen Pelosi en de vier vrouwen is op verschillende fronten zichtbaar. Zo is Pelosi maar een koele minnaar van de impeachment-procedure tegen president Trump omdat ze beseft dat die simpelweg nooit door de Senaat geraakt, waar de Republikeinen de meerderheid hebben. Ocasio-Cortez en haar medestanders vinden dat echter geen argument.

Opvallend is ook hoe AOC's kabinetschef, Saikat Chakrabarti, zich op Twitter niet inhoudt in zijn kritiek tegen Pelosi. "Al die artikels die claimen wat voor een politiek genie Pelosi is”, tweette hij vorige week. “Pelosi is gewoon kwaad dat ze zich (opnieuw) heeft laten rollen door de Republikeinen.”

Pelosi claims we can't focus on impeachment because it's a distraction from kitchen table issues. But I'd challenge you to find voters that can name a single thing House Democrats have done for their kitchen table this year. What is this legislative mastermind doing? Saikat Chakrabarti(@ saikatc) link

“Zelfs glas water zou in haar district kunnen winnen”

Pelosi zelf laat zich ook niet onbetuigd. Al verschillende keren liet ze zich laatdunkend uit over Ocasio-Cortez en haar populariteit op sociale media. “Ze hebben hun ‘whatever’ publiek en hun Twitter-wereld”, zei ze bijvoorbeeld in The New York Times. “Maar ze hebben geen echte volgers. Het zijn vier mensen en dat is hoeveel stemmen ze hebben.”

Het groene wetsvoorstel van AOC en haar medestanders - de Green New Deal - noemde ze “the Green Dream or whatever”, en dat de New Yorkse vorig jaar de verkiezing in haar district won, vond ze allerminst indrukwekkend. Want “zelfs een glas water” zou kunnen winnen in zo’n links district als het hare.

De twee zouden elkaar ook al sinds februari niet meer persoonlijk hebben gesproken. “Ik zal wel de boksbal zijn als dat is wat ze willen dat ik ben”, zei AOC na de opmerkingen van Pelosi. Maar een persoonlijk gesprek erover wilde ze niet. “We hebben eigenlijk geen persoonlijke relatie, om eerlijk te zijn. Het is moeilijk.”

Al onze acties die niet gericht zijn op het verslaan van Trump, kunnen ons stemmen kosten Voormalig Democratisch presidentskandidaat Eric Swallwell

“Vier miljoen volgers verdienen respect”

Sommige Democraten proberen de twee te verzoenen en zeggen dat beide kampen een punt hebben. “De les is dat we vandaag in een heel andere wereld leven”, aldus een parlementslid in The Washington Post. “Als je vier miljoen volgers hebt op sociale media, ben je een kracht die respect moet krijgen. Maar als je die macht hebt, moet je ook beseffen wat je ermee wil doen, en als je de macht wilt gebruiken om bruggen op te blazen, helpt dat ook niet.”

Verschillende Democraten vrezen dat de aanhoudende twisten de partij grote schade kunnen toebrengen met het oog op de verkiezingen van volgend jaar. Niet alleen zijn er nog altijd meer dan 20 kandidaten om het op te nemen tegen Trump, in verschillende districten staan nog andere ‘jonge wolven’ klaar om het tegen de gevestigde waarden van de partij op te nemen in de voorverkiezingen.

En hoe meer interne twisten, hoe liever de Republikeinen het zien. "Al onze acties die niet gericht zijn op het verslaan van Trump, kunnen ons stemmen kosten”, beseft Eric Swalwell, die nog maar pas de handdoek wierp als presidentskandidaat.