Trump-woordvoerster Sarah Sanders: “God wilde dat hij president werd” LH

31 januari 2019

09u51

Bron: USA Today 0 Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, heeft in een interview met een christelijke tv-zender verklaard dat zij “gelooft dat God wilde dat Donald Trump Amerikaans president zou worden”. De diepgelovige Sanders deelde met het Christian Broadcasting Network ook haar gedachten over de shutdown in de VS en de zeldzame persbriefings van het Witte Huis, en had veel lof voor haar baas.

“Ik denk dat God ons allemaal op verschillende tijdstippen verschillende rollen oplegt en ik denk dat hij wilde dat Donald Trump president werd,” zei Sanders. “Hij heeft geweldig werk verricht door een groot aantal dingen te verwezenlijken waar gelovige mensen echt om geven.”

Het twintig minuten durende interview met Sanders ging ook over de Syrische christenen, die getroffen zullen worden door de terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het land, en de muur die Trump wil bouwen langs de zuidelijke grens met Mexico en leidde tot de langste shutdown in de Amerikaanse geschiedenis. Trump ondertekende vorige vrijdag nog een wetsvoorstel dat een tijdelijk einde maakt aan shutdown. De Amerikaanse overheidsdiensten kunnen nu tot 15 februari open blijven.

“Meest conservatieve president ooit”

Volgens Sanders is Trump de “meest conservatieve president is die we ooit hebben gehad”. Ze wees daarbij op het feit de regering het gerechtelijk systeem heeft hervormd door conservatieve rechters aan te stellen. “Ik denk dat dit een van de grootste verwezenlijkingen van de president zal zijn. Er is een reden waarom evangelische gelovigen vasthouden aan de president.”

Sanders, die afgelopen dinsdag de eerste persbriefing in 41 dagen gaf, vroeg zich ook af of de persconferenties in het Witte Huis de beste manier zijn om informatie te verspreiden en bekritiseerde journalisten die de briefings gebruiken om het Witte Huis “aan te vallen”.

Troost

Sanders zei dat haar geloof haar troost brengt bij haar dagelijkse taken in het Witte Huis en wanneer ze lastige vragen krijgt van media. “Het doel is om de beste versie te zijn van wie God ons heeft geschapen”, vertelde Sanders nog aan de tv-zender. “Op sommige dagen doe ik dat beter dan op andere, maar het doel is om altijd open te zijn over mijn geloof.”