Trump wint terrein: inreisverbod deels goedgekeurd TK

07u22

Bron: Belga 0 REUTERS De VS-regering heeft in de strijd om het inreisverbod van president Donald Trump een gedeeltelijke overwinning geboekt. Een rechtban in de staat Californië keurde gisteren in beroep goed dat burgers uit zes landen met een moslimmeerderheid enkel nog mogen inreizen als ze een "nauwe familiale band" hebben met de VS.

Het gaat concreet om de inwoners van Tsjaad, Iran, Jemen, Libië, Somalië en Syrië. Het verbod is er ook voor Noord-Koreanen en voor sommige Venezolaanse regeringsmedewerkers en hun familie.

Het gerecht in San Francisco verbrak zo een beslissing die genomen werd in eerste aanleg. Kort voor de inwerkingtreding van de intussen derde versie van Trumps inreisbeperkingen had een rechter in Hawaï Trumps plannen voorlopig opgeschort. De maatregel discrimineert mensen op basis van hun nationaliteit, klonk het daar in oktober.

Het Witte Huis had felle kritiek op het vonnis, maar ook in Maryland verklaarde een rechter de maatregel onrechtmatig.