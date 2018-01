Trump wimpelt ondervraging door speciale aanklager Mueller af PG

14u20

Bron: The Guardian, ANP 3 Photo News De Amerikaanse president Donald Trump tijdens een persconferentie met de Noorse premier Erna Solberg woensdagavond. "Er is geen sprake van een geheime samenwerking, dus lijkt een ondervraging mij onwaarschijnlijk." Met die woorden maakte Amerikaans president Donald Trump woensdagavond een voorzichtige bocht in een poging om onder een gesprek met het openbaar ministerie over het Ruslandonderzoek uit te komen.

Eerder deze week raakte bekend dat de speciale aanklager overweegt om Trump aan de tand te voelen in hun onderzoek naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse verkiezingscampagne. Advocaten die samenwerken met de speciale aanklager Robert Mueller, die het onderzoek leidt, hadden dat eind december geopperd tijdens een onderhoud met Trumps advocaten.

Direct na het nieuws doken de eerste berichten op over hoe Trumps advocaten zochten naar een uitweg voor zo'n directe confrontatie. Ook de president lijkt daar geen zin meer in te hebben. "We zien wel wat er gebeurt", zei de president gisteren op een persconferentie in Noorwegen. "Maar wanneer er geen sprake is van een geheime samenwerking, en er niemand bewijs heeft gevonden voor zo'n samenwerking, lijkt het onwaarschijnlijk dat er zelfs maar een interview zou zijn." De Amerikaanse president doet het hele onderzoek dan ook af als een "valse wolk" die zijn regering pijn doet en een "hoax van de Democraten".

Er is geen sprake van een geheime samenwerking, dus lijkt een interview mij onwaarschijnlijk Donald Trump, president van de Verenigde Staten

Trump maakt daarmee een hele bocht. Afgelopen zaterdag nog had hij laten verstaan te willen samenwerken met Mueller en zijn team. "Er is geen samenzwering geweest, er is geen overtreding geweest", klonk het toen ook al. "We zijn heel transparant geweest. We hadden ons kunnen afsluiten en het zou jaren geduurd hebben. Maar als je niets verkeerds gedaan hebt, kan je open zijn zodat het snel afgehandeld is", was zijn toon toen helemaal anders.

Mueller is er altijd heel duidelijk over geweest dat de president zelf niet in verdenking wordt gesteld. Wel werd ondertussen al duidelijk dat Trumps zoon, Trump jr., contact had met Rusland. Ook bekenden Michael Flynn, de voormalige adviseur voor nationale veiligheid, en George Papadopoulos, een campagneadviseur, contacten met Rusland. Daarnaast werd Trumps campagneleider, Paul Manafort, samen met zijn rechterhand aangeklaagd.

VS terug in het klimaatakkoord?

Trump deed trouwens een andere opvallende uitspraak tijdens de persconferentie gisteren. Hij sluit niet uit dat de Verenigde Staten zich opnieuw aansluiten bij het internationale klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord is volgens Trump nefast voor de Amerikaanse industrie en economie. Als zijn land een betere deal krijgt, is het volgens de president hypothetisch mogelijk dat het terug toetreedt tot het akkoord.