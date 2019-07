Trump wil zoon van oud-rechter Hooggerechtshof tot minister van Werk benoemen ttr

19 juli 2019

06u53

Bron: belga 1 buitenland De Amerikaanse president Donald Trump wil Eugene Scalia benoemen als opvolger van de vorige week opgestapte minister van Werk Alex Acosta. Dat heeft Trump via Twitter laten weten. Scalia is de zoon van Antonin Scalia, die van 1986 tot zijn overlijden in 2016 een van de rechters was in het Hooggerechtshof.

"Gene heeft in zijn leven veel successen gekend in de domeinen van recht en werk", aldus Trump. "Hij is heel gerespecteerd niet alleen als advocaat, maar als een advocaat met een grote ervaring met de sector van arbeid en met iedereen." Scalia is momenteel nog verbonden aan een advocatenkantoor in Washington.

Acosta moest opstappen in de nasleep van het schandaal rond multimiljardair Jeffrey Epstein. Acosta had, als openbaar aanklager in Florida, een tiental jaar geleden met Epstein een schikking onderhandeld waarmee de zakenman een federaal proces kon vermijden. De invloedrijke zakenman pleitte in ruil daarvoor schuldig aan het feit dat hij klanten aanbracht voor minderjarige prostituees, en hij zat een gevangenisstraf uit van dertien maanden - deels onder een soepel regime. In New York worden Epstein intussen nieuwe feiten ten laste gelegd.

Hij wordt er onder meer van beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.