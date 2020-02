Trump wil ze niet, zijn noorderburen wél: jaarlijks 350.000 immigranten welkom in Canada Joeri Vlemings

18 februari 2020

12u11

Bron: Forbes 5 Donald Trump doet er alles aan om ze buiten te houden, maar bij zijn noorderburen zijn immigranten vandaag meer dan welkom. Uit noodzaak ook. Canada zal naar verwachting tegen 2021 jaarlijks tot 350.000 nieuwkomers toelaten in zijn strijd tegen de vergrijzing en de krimpende beroepsbevolking. Opvallend: op plaats 5 van landen met het grootste aantal burgers dat vorig jaar een Canadese verblijfsvergunning kreeg, staan de Amerikanen.

Tussen 2015 en 2019 is het aantal legale immigranten in Canada met 26 procent toegenomen, en dat zal de komende jaren nog meer stijgen. Net zoals zowat alle westerse landen kampt Canada met een problematische vergrijzing en telt het onvoldoende werkkrachten om dat op te vangen. Daarom wil Ottawa werk- en verblijfsvergunningen aanbieden aan buitenlanders. In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar het aantal legale vreemdelingen tussen 2016 en 2018 met 7 procent is gedaald. Met Donald Trump aan de macht zal dat cijfer naar alle waarschijnlijkheid de komende jaren verder afnemen. Zijn regering mikt met allerlei wetsvoorstellen zelfs op een halvering.

Maar Canada volgt dus een heel ander pad. Het lanceert nu een nieuw meerjarenplan voor immigratie dat voorziet in “het hoogste aantal permanente inwoners dat Canada in de recente geschiedenis zal verwelkomen”, aldus minister van Immigratie, Vluchtelingen en Burgerschap Ahmed Hussen. Naar verwachting zal Canada tegen 2021 de legale immigratie opdrijven tot 350.000 mensen per jaar, een stijging van 78.165 of 29 procent ten opzichte van de 271.835 nieuwkomers die het land in 2015 opnam.

Vooral de toestroom aan Indiërs in Canada is fel in opmars. Sinds 2016 is die zelfs meer dan verdubbeld: van 39.340 Indiase immigranten in 2016 naar 85.585 in 2019. Vaak zijn het jonge werkkrachten uit de techsector in de VS, waar ze tegenwoordig nog moeilijk aan verblijfspapieren geraken. Daarom wijken ze uit naar Canada. India voert de lijst aan van landen van waaruit het grootste aantal burgers komt dat zich permanent in Canada vestigt. 85.585 Indiërs deden dat in 2019, meer dan dubbel zoveel dan de Chinese immigranten, die met 30.260 waren. De Filipijnen prijken op drie met 27.815. Dan gaat het forser naar beneden, met 12.595 Nigerianen op plaats 4. Volgen nog de Amerikanen, die heel erg nipt de Pakistanen voorafgaan (10.800 vs. 10.790). In de top tien staat geen enkel Europees land.

Canada aanvaardt ongeveer drie keer zoveel immigranten dan de VS, in verhouding tot het aantal inwoners van beide landen. Volgens experts is dat een slimmere keuze dan die van de VS. De strategie van de Amerikanen zal heel waarschijnlijk de economische groei in het land op langere termijn afremmen.

