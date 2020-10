Trump wil voor aanhangers spreken bij Witte Huis, 2.000 mensen uitgenodigd LH

10 oktober 2020

09u47

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump verzamelt vandaag aanhangers bij het Witte Huis, voor zijn eerste optreden in het openbaar sinds zijn besmetting met het coronavirus. Hij wil spreken bij "een vreedzaam protest voor recht en orde", op de zuidelijke tuin, zo heeft het Witte Huis gemeld. Volgens Amerikaanse media zijn 2.000 mensen uitgenodigd. Trump zou zich tot hen wenden op een balkon.

Het is nog niet duidelijk of Trump nog besmettelijk is. In een vrijdagavond uitgezonden interview zei hij dat hij getest is, maar nog geen resultaat had. Hij zei echter zo goed als virusvrij te zijn. Hij krijgt naar eigen zeggen sinds enkele uren ook geen medicijnen meer toegediend.

Volgens berichten in Amerikaanse media zullen de deelnemers zich strikt moeten houden aan de mondmaskerplicht. De afgelopen weken viel bij talrijke campagne-evenementen van Trump op dat weinig toeschouwers maskers droegen en afstand hielden.

Zo verliep het ook bij een evenement in de tuin van het Witte Huis op 26 september, toen de juriste Amy Coney Barrett werd voorgesteld als kandidaat van Trump voor het Hooggerechtshof. Daarna testten verschillende deelnemers positief op het coronavirus. Mogelijk raakten ook Trump en zijn vrouw Melania daar besmet. De gewezen gouverneur van de staat New Jersey, Chris Christie, ligt nog in het ziekenhuis. De gerenommeerde epidemioloog Anthony Fauci sprak zelfs over een ‘superverspreiderevenement’ (superspreader event) in het Witte Huis.

