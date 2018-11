Trump wil via hof transgenders uit leger weren ttr

23 november 2018

22u50

Bron: anp 0 De regering van Donald Trump wil dat het hooggerechtshof zich uitspreekt over haar besluit om transgenders te weren uit het Amerikaanse leger. Drie lagere rechtbanken hadden de regering eerder verboden de maatregel door te voeren. Daarom heeft Washington het hof verzocht die zaak onder de loep te nemen.

Eigenlijk zouden federale hoven van beroep zich over de uitspraken van de drie lagere rechtbanken moeten buigen. De regering-Trump vindt dat dit te lang duurt en is daarom naar het hooggerechtshof gestapt.

In de zomer van 2017 maakte Trump bekend dat hij geen transgenders meer wilde toelaten op welke post dan ook in het leger. Hij zei dat het leger niet kan niet worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het militaire apparaat met zich zouden meebrengen.



Een aantal transgender-militairen stapte daarna naar de rechter om het besluit van Trump aan te vechten.