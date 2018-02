Trump wil verbod op controversieel wapenhulpstuk TT

20 februari 2018

22u32

Bron: Reuters 0 Amerikaans president Donald Trump zal aan het ministerie van Justitie vragen een wet op te stellen om zogenaamde 'bump stocks' te verbieden. Met zo'n hulpmiddel kan een semi-automatisch wapen eenvoudig in een automatisch wapen veranderd worden. Onder andere de schutter van Las Vegas gebruikte een bump stock.

Trump zei op een ceremonie voor de hulpdiensten na de schietpartij in Florida van afgelopen week dat hij een memorandum heeft ondertekend in die zin. Volgens de president zou de nieuwe regeling "heel snel" in voege gaan.

Met een bump stock kan een semi-automatisch wapen heel gemakkelijk een automatisch wapen worden. Het hulpstuk, dat achteraan het wapen wordt gemonteerd, maakt dat de schutter niet elke keer opnieuw de trekker moet overhalen om een nieuwe kogel af te vuren. Volledig automatische wapens zijn verboden voor burgers in de VS.

De Democraten zijn al lang vragende partij voor een verbod, en na de schietpartij van Las Vegas van oktober, waarbij 85 doden en 851 gewonden vielen, steeg ook de vraag om een verbod bij een aantal Republikeinen. Na de schietpartij van Florida van woensdag, is het wapendebat in de VS opnieuw opgelaaid.