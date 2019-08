Trump wil terugkeer G8: met Rusland

kv

20 augustus 2019

21u07

Bron: Belga

0

Donald Trump is voorstander van een terugkeer van de G8 met Rusland. Dat heeft de Amerikaanse president vandaag in het Witte Huis gezegd. Rusland werd uit de groep van de acht grootste industrielanden gezet in 2014, een nieuwe breuk met zijn bondgenoten van de G7.